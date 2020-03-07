مصدر الصورة EPA Image caption الفندق افتتح في عام 2018

علق نحو 70 شخص، بعد انهيار فندق تستعمله السلطات الصينية للعزل الصحي، بمدينة كوانزهو.

وقال مسؤولون إنهم انتشلوا 35 شخصا من ركام المبنى المؤلف من 5 طوابق.

وتُظهر صور فيديو عمال الإنقاذ يبحثون في حطام المبنى المنهار، بمقاطعة فوجيان، جنوبي البلاد.

ولا يعرف سبب الانهيار ولا عدد الضحايا.

ووقع الحادث في السابعة والنصف بالتوقيت المحلي.

وجاء في وسائل الإعلام المحلية أن السلطات تستعمل المبنى لعزل ومراقبة حالة الأشخاص الذين اتصلوا بمصابين بفيروس كورونا.

ويعتقد أن الفندق افتتح في 2018 ويضم 80 غرفة.

مصدر الصورة EPA Image caption عمال الإغاثة يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض

ونقل موقع بكين نيوز عن امرأة قولها إن أقارب لها، بمن فيها شقيقتها، كانوا تخضعون للعزل في الفندق. وقالت: "لا أستطيع الاتصال بهم، هواتفهم مغلقة".

وأضافت: "أنا كذلك أخضع للعزل، وأنا قلقلة، ولا أعرف ماذا افعل. كانوا في صحة جيدة. كانوا يقيسون حرارتهم كل يوم، وتبين لهم أن كل شيء طبيعي".

وأحصت مقاطعة فوجيان الجمعة 296 حالة إصابة بفيروس كورونا. وأخضعت السلطات 10819 شخصا للعزل والمراقبة لأنهم كانوا على اتصال مباشر بمصابين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 101,000 شخص مصابون اليوم بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وتوفي 3 آلاف شخص من المرض، أغلبهم في مقاطعة هوبي الصينية، التي هي بؤرة تفشي الوباء.