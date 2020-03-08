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أكدت إيران وجود ما يقارب 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا و145 حالة وفاة على أراضيها، فيما تجاوز عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم الـ100 ألف إصابة.

وتفيد التقارير بأن نائباً إيرانياً ثانياً كان من بين الوفيات في الوقت الذي يخشى فيه مسؤولو الصحة من أنّ عدد الحالات قد يكون بالحقيقة أعلى من المعلن بكثير.

كما سجّلت إيطاليا، الدولة الأكثر تضرّراً في أوروبا، ارتفاعاً حاداً في عدد الحالات.

وأعلن السياسي الإيطالي البارز نيكولا زينجاريتي يوم السبت إنّ إصابته بالفيروس تأكّدت.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي اليساري الوسطي في منشور على موقع فيسبوك: "أنا بخير لكن عليّ أن أبقى في المنزل للأيام القليلة القادمة".

وتجاوز عدد حالات الوفاة في إيطاليا 230، حيث أعلن المسؤولون عن أكثر من 50 وفاة خلال 24 ساعة. أما عدد الإصابات فقد قفز ليصبح 5 آلاف و883 مصابا.

وفي محاولة لوقف تفشي المرض، من المتوقع أن تعلن السلطات فرض الحجر الصحي على مقاطعة لومباردي و11 منطقة أخرى في الشمال وعزل نحو 16 مليون شخص في تلك المناطق حتى الثالث من أبريل / نيسان المقبل.

وقالت الاجراءات استدعاء الأطباء المتقاعدين إلى الخدمة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تسليم منشورات تتعلق بفيروس كورونا للمسافرين العراقيين العائدين من إيران

وسجلت حوالى 3 آلاف و500 وفاة جراء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وسجلت غالبية الوفيات في الصين، حيث بدأ الفيروس في ديسمبر/كانون الأول.

ووصف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، انتشار الفيروس بأنه "مقلق للغاية"، وحثّ جميع البلدان على اعتبار احتواء الفيروس "أولوية قصوى".

وفي تطورات أخرى:

انهار فندق يُستخدم كمرفق للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا في مدينة تشيوانتشو الصينية.

سيقوم البابا فرانسيس بإقامة قداس الأحد عبر البث المباشر لتجنّب احتشاد الجماهير.

احتجزت سفينة سياحية على متنها 3 آلاف و533 راكباً وطاقمها قبالة الساحل بالقرب من سان فرانسيسكو بعد أن تأكد إصابة 21 شخصاً على متنها بفيروس كورونا. ويتمّ الآن فحص كل من على متن السفينة.

أكدت مصر تسجيل 33 حالة جديدة على متن سفينة سياحية في نهر النيل، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين على متن السفينة إلى 45. ويقول المسؤولون إنّ المصابين مصريين ولا تظهر عليهم أي أعراض.

ألغي مهرجان ساوث ساوثويست الشهير للموسيقى، في أوستن، تكساس.

أكدت كل من مالطا وصربيا وسلوفاكيا والبيرو وتوغو أول حالات الإصابة بفيروس كورونا على أراضيهم.

ما الجديد بالنسبةلعدد الحالات؟

أعلنت إيران وفاة 21 شخصاً جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إنّ أكثر من 16 ألف شخص يخضعون حالياً للاختبار في البلاد. معلناً شفاء ألف و669 شخصاً كانوا مصابين بالفيروس.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في إيران، الدكتور كريستوف هاملمان، إنّ إيران تحرز تقدماً هائلاً في مستشفياتها، مع توفير مرافق صحية تقدم العلاج في كل محافظة.

ومن بين البلدان الأخرى التي أعلنت عن زيادة في إجمالي عدد الحالات هي: فرنسا (ارتفعت إلى 949)، ألمانيا (795)، إسبانيا (441)، المملكة المتحدة (206) وهولندا (188).

وأصيب أكثر من 80 ألف شخص بفيروس كورونا في الصين منذ ظهوره في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي. فيما يبلغ عدد الإصابات على مستوى العالم اليوم أكثر من 100 ألف إصابة.