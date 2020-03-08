طلاب إسبان يحتجون على سياسة يعتمدها اليمين المتشدد تمنح الوالدين الحق في منع أطفالهم من المشاركة في دروس وورش عمل مدرسية تتضمن "أيديولوجيات ضد قناعاتهم". وقد خرج الطلاب في مدريد احتجاجاُ على ذلك قبيل اليوم العالمي للمرأة.