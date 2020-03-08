اليوم العالمي للمرأة: مسيرات وفعاليات حول العالم

  • 8 مارس/ آذار 2020

فعاليات حول العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس/آذار من كل عام.

  • مسيرة في لندن Mike Kemp/gettyimages

    تشهد بريطانيا مسيرات سنوية في اليوم العالمي للمرأة رفضا للعنف ضد النساء، وللمطالبة بوضع حد لجميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي للمرأة.

  • النساء في ديمابور، الهند، 7 مارس/آذار 2020 NurPhoto/gettyimages

    تحتفل المرأة في شمال شرقي ولاية ناغالاند بالهند بإنجازاتها، وتظهر في هذه الصورة وهي تؤدي وظائف يظن البعض أنها خاصة بالرجل. الصورة عشية اليوم العالمي للمرأة.

  • ورشة عمل نظمتها إدارة اللغة والفنون والثقافة في ولاية تيلانغانا بمناسبة يوم المرأة العالمي. 6 مارس/آذار 2020، الهند Getty Images

    تمارس النساء في حيدر آباد، بالهند، رياضة "كات سامو"، وهي من فنون الدفاع عن النفس التقليدية في المناطق الريفية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

  • مسيرة مسلمات محجبات من الحزب السياسي الإسلامي الباكستاني "الجماعة الإسلامية". 8 مارس/آذار 2020، باكستان Getty Images

    مسيرة نظمتها "الجماعة الإسلامية" الباكستانية بمناسبة باليوم العالمي للمرأة في إسلام آباد.

  • نساء كرديات بالزي التقليدي يغنين في حفل بمناسبة يوم المراة العالمي في مناطق الشهباء بشمال حلب ANHA

    تنظم كرديات فعاليات سنوية في المناطق والمدن ذات الغالبية الكردية في سوريا، وتتخلل الاحتفالات كلمات تلقيها قياديات سياسية وفنانات لحث النساء على العمل والاستمرار في المطالبة بكافة حقوقهن.

  • النساء يشتركن في رقصة جماعية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة . 7 مارس/آذار 2020 لوزان، سويسرا. FABRICE COFFRINI/gettyimages

    نساء يشاركن في رقصة جماعية في مدينة لوزان السويسرية احتفالا باليوم العالمي للمرأة .

  • طلاب يحتجون ضد حزب اليمين المتشدد VOX وسياسته التي تمنح الوالدين الحق في منع أطفالهم من المشاركة في دروس وورش عمل مدرسية تتضمن "أيديولوجيات ضد قناعاتهم". Marcos del Mazo/gettyimages

    طلاب إسبان يحتجون على سياسة يعتمدها اليمين المتشدد تمنح الوالدين الحق في منع أطفالهم من المشاركة في دروس وورش عمل مدرسية تتضمن "أيديولوجيات ضد قناعاتهم". وقد خرج الطلاب في مدريد احتجاجاُ على ذلك قبيل اليوم العالمي للمرأة.

  • مظاهرة نسوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. 6 مارس/آذار 2020 ، سان سلفادور، السلفادور. APHOTOGRAFIA/gettyimages

    مظاهرة نسوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظمت يوم الجمعة الماضي في السلفادور. وكما نرى في الصورة يرتدي الجميع ملابس لونها بنفسجي للإشارة إلى الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

  • فريق كرة السلة لفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغلاديش. NurPhoto/gettyimages

    فتيات من ذوات الإعاقات في بنغلاديش يلعبن كرة السلة خلال مباراة نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العاصمة دكّا.

  • مسيرة حاشدة شارك فيها الرجال إلى جانب النساء للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في جاكرتا بإندونيسيا في 8 مارس/آذار 2020. ADEK BERRY

    مسيرة حاشدة نظمت في جاكرتا، بإندونيسيا، اليوم وشارك فيها الرجال إلى جانب النساء.

  • نساء يشاركن في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في لوزان بغرب سويسرا. 7 مارس/آذار 2020. FABRICE COFFRINI

    نساء شاركن في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في لوزان بغرب سويسرا.

  • نساء فيلبينيات يحرقن دمية على شكل الرئيس رودريغو دوترتي في مانيلا في مظاهرات اليوم العالمي للمرأة. MARIA TAN/gettyimages

    نساء فيليبينيات يحرقن دمية صُنعت على شكل الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي خلال مسيرة نظمت اليوم في مانيلا.

  • أعضاء من جمعيات حقوق العمال التايلندية ونقابات الشركات الحكومية يتظاهرون من أجل حقوق العمال Getty Images

    أعضاء من جمعيات حقوق العمال التايلندية والنقابات الحكومية يتظاهرون من أجل حقوق العمال في بانكوك.

  • طالبات يؤدين رقصة على الأغنية الشهيرة للفرقة التشيلية (المغتصب، أنت) ULISES RUIZ

    طالبات في المكسيك يؤدين رقصة على الأغنية الشهيرة للفرقة التشيلية (المغتصب، أنت)، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم في احتجاجات على العنف ضد المرأة كجزء من بدء فعاليات "اليوم العالمي للمرأة".

  • خروج الطالبات في مظاهرة طلابية ببرشلونة للمطالبة بمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة في اليوم العالمي للمرأة. 8 مارس/آذار 2020، برشلونة، إسبانيا SOPA Images/gettyimages

    مظاهرة طلابية في برشلونة تطالب بمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة.

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