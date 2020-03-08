اليوم العالمي للمرأة: مسيرات وفعاليات حول العالم
فعاليات حول العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس/آذار من كل عام.
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Mike Kemp/gettyimages
تشهد بريطانيا مسيرات سنوية في اليوم العالمي للمرأة رفضا للعنف ضد النساء، وللمطالبة بوضع حد لجميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي للمرأة.
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NurPhoto/gettyimages
تحتفل المرأة في شمال شرقي ولاية ناغالاند بالهند بإنجازاتها، وتظهر في هذه الصورة وهي تؤدي وظائف يظن البعض أنها خاصة بالرجل. الصورة عشية اليوم العالمي للمرأة.
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Getty Images
تمارس النساء في حيدر آباد، بالهند، رياضة "كات سامو"، وهي من فنون الدفاع عن النفس التقليدية في المناطق الريفية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.
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Getty Images
مسيرة نظمتها "الجماعة الإسلامية" الباكستانية بمناسبة باليوم العالمي للمرأة في إسلام آباد.
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ANHA
تنظم كرديات فعاليات سنوية في المناطق والمدن ذات الغالبية الكردية في سوريا، وتتخلل الاحتفالات كلمات تلقيها قياديات سياسية وفنانات لحث النساء على العمل والاستمرار في المطالبة بكافة حقوقهن.
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FABRICE COFFRINI/gettyimages
نساء يشاركن في رقصة جماعية في مدينة لوزان السويسرية احتفالا باليوم العالمي للمرأة .
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Marcos del Mazo/gettyimages
طلاب إسبان يحتجون على سياسة يعتمدها اليمين المتشدد تمنح الوالدين الحق في منع أطفالهم من المشاركة في دروس وورش عمل مدرسية تتضمن "أيديولوجيات ضد قناعاتهم". وقد خرج الطلاب في مدريد احتجاجاُ على ذلك قبيل اليوم العالمي للمرأة.
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APHOTOGRAFIA/gettyimages
مظاهرة نسوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظمت يوم الجمعة الماضي في السلفادور. وكما نرى في الصورة يرتدي الجميع ملابس لونها بنفسجي للإشارة إلى الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
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NurPhoto/gettyimages
فتيات من ذوات الإعاقات في بنغلاديش يلعبن كرة السلة خلال مباراة نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العاصمة دكّا.
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ADEK BERRY
مسيرة حاشدة نظمت في جاكرتا، بإندونيسيا، اليوم وشارك فيها الرجال إلى جانب النساء.
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FABRICE COFFRINI
نساء شاركن في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في لوزان بغرب سويسرا.
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MARIA TAN/gettyimages
نساء فيليبينيات يحرقن دمية صُنعت على شكل الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي خلال مسيرة نظمت اليوم في مانيلا.
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Getty Images
أعضاء من جمعيات حقوق العمال التايلندية والنقابات الحكومية يتظاهرون من أجل حقوق العمال في بانكوك.
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ULISES RUIZ
طالبات في المكسيك يؤدين رقصة على الأغنية الشهيرة للفرقة التشيلية (المغتصب، أنت)، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم في احتجاجات على العنف ضد المرأة كجزء من بدء فعاليات "اليوم العالمي للمرأة".
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SOPA Images/gettyimages
مظاهرة طلابية في برشلونة تطالب بمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة.
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