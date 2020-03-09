مصدر الصورة AFP Image caption الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا

علق الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوسا، جدول أعماله الرسمي لمدة أسبوعين لأسباب طبية، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

واتُخذ قرار بقائه في المنزل ومتابعته بعد زيارة مجموعة من الأطفال القصر الرئاسي الثلاثاء، ثم اتضح لاحقا أن تلميذا في تلك المدرسة نقل إلى المستشفى بعد مرضه المفاجئ.

ولم يكن الطفل المصاب أو أي من زملائه في الصف من بين التلاميذ الذين زاروا القصر الرئاسي. ولا يجود دليل على إصابة الطفل بفيروس كورونا، على الرغم من إغلاق مدرسته في شمال البرتغال.

ولم تظهر أي أعراض لفيروس كورونا على الرئيس دي سوسا، وهو أول رئيس أوروبي يقرر أن يضع نفسه في الحجر الصحي طوعا.

ماذا يحدث في فرنسا

حظرت فرنسا التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها على ألف شخص، بعد تأكيد السلطات الأحد ثلاث وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا وزيادة في عدد حالات العدوى.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن "القيود الجديدة على التجمعات الكبيرة تم توسيعها لتشمل البلد بأسره وليس فقط المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا".

وقال فيران "الأولوية هي أن نقوم بكل ما في وسعنا للحد من انتقال الفيروس".

ووفقا للإحصائيات الجديدة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض في فرنسا 19 شخصا، مع زيادة عدد الحالات المصابة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة حتى الساعة الثانية ظهر الأحد 1126 حالة، حسبما قال مسؤولو الصحة العامة.

ويعني ذلك تسجيل 177 حالة جديدة منذ الإحصائية السابقة والتي أُجريت في ساعة متأخرة السبت.