مصدر الصورة Getty Images Image caption البيت الأبيض أكد أن ترامب بصحة ممتازة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن ترامب في صحة ممتازة، ولم يتواصل عن قرب أو بشكل مطول مع أي شخص مصاب.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن أن عضوين في الكونغرس، اجتمعا مع ترامب مؤخرا، قررا الخضوع لعزل صحي ذاتي بعد لقائهما بشخص مصاب بالفيروس.

وتعهد ترامب بالكشف عن خطوات "كبرى" يوم الثلاثاء لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، بدأ حوالى 2500 شخص ظلوا عالقين على متن سفينة سياحية في المحيط الهادئ بسبب ظهور فيروس كورونا عليها، في النزول في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

وأصيب 21 شخصا على متن السفينة "غراند برنسيس" بالفيروس القاتل، أثناء رحلتها إلى هاواي.

ونُقل مَن يحتاج إلى علاج فوري بسيارات الإسعاف.

وسيجري الآن عزل جميع الأمريكيين الذين كانوا على متن السفينة لمدة أسبوعين في قواعد عسكرية، كما سيتم نقل مواطني الدول الأخرى إلى بلادهم.