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أعلنت إيطاليا حظرا على التجمعات العامة في عموم البلاد، بالإضافة إلى تشديد القيود على السفر والتنقل، مع ارتفاع حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا فيها إلى 463 شخصا.

وحث رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الإيطاليين كافة على البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا عند الذهاب إلى أماكن العمل أو لظرف طارئ.

ومن المقرر إغلاق المدارس والجامعات حتى مطلع أبريل/نيسان.

وقررت اللجنة الأولمبية تعليق الأنشطة الرياضية حتى الثالث من أبريل/نيسان، على الأقل. ويشمل قرار اللجنة الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكنه لن يطبق على الأندية والفرق المشاركة في بطولات دولية.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان إن "هذا الوضع لا سابقة له في التاريخ".

وكان وزير الرياضة الإيطالي فينسينزو سبادافورا قد انتقد تجاهل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم دعواته إلى تعليق مبارياته مع تفشي الفيروس القاتل.

وقال إنه من غير المنطقي استمرار إقامة مباريات كرة القدم بعد وضع 16 مليون شخص في الحجر الصحي في شمالي إيطاليا في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

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وتُعدّ إيطاليا الدولة الأكثر تضررا بعد الصين من انتشار فيروس كورونا؛ إذ ارتفعت حصيلة الوفيات بمقدار 97 حالة لتصل إلى 463.

ويوم الاثنين، مات ستة سجناء وسط اضطرابات في سجون إيطاليا بعدما علقت السلطات الزيارات كافة.

ويحتاج حاليا نحو 16 مليون شخص في شمالي إيطاليا إلى الحصول على تصريح قبل السفر بموجب قواعد الحجر الصحي المعمول به.

وبحسب السلطات الإيطالية، فإن متوسط أعمار الوفيات جراء فيروس كورونا هو 81.4 سنة.

ويمثل الفيروس خطرا بشكل خاص على كبار السن وعلى مَن يعانون من مشاكل صحية، ولدى إيطاليا واحدة من أكبر نسب كبار السن في العالم.