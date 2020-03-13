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أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن زوجته صوفي غريغوار مصابة بفيروس كورونا، بعد ظهور النتائج الإيجابية.

وجاء في البيان أن "صوفي ترود ستبقى في عزلة في الوقت الراهن"، وأضاف البيان أنها "في حالة جيدة وتتخذ جميع الاحتياطات وفق التوصيات".

وأوضح مكتب رئيس وزراء كندا أن "ترودو بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض. لكنّه سيبقى في عزلة مدة 14 يوماً".

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وظهرت على زوجة ترودو بعد عودتها من لندن، أعراض خفيفة شبيهة بأعراض الانفلونزا، مع ارتفاع طفيف للحرارة.

وقالت بعد ظهور النتائج الإيجابية للفحوص الطبية "رغم أني أشعر بحالة من عدم الارتياح بسبب الكورونا، إلا أنني سأقف قريباً على قدميّ من جديد".

وأضافت "سنتمكن من تجاوز هذا الوضع سوياً، الرجاء نشر الحقائق وأخذ موضوع صحتكم على محمل الجد".

وسيقوم العاملون في القطاع الصحي بالتواصل مع كل من قابلته زوجة ترودو في الأيام الماضية.

وألغيت اجتماعات كانت على جدول رئيس الوزراء الكندي خلال اليومين المقبلين مع مسؤولين محليين ودوليين.

وجاء في البيان الصادر عن مكتبه أن ترودو "سيتواصل مع نظرائه عبر الهاتف مع التركيز على مجابهة كندا للوباء".

ولجأ عدد من السياسيين حول العالم إلى العزل الذاتي في الأيام الأخيرة، بعد احتمال اتصالهم بحاملي الفيروس، من بينهم خمسة من كبار الجمهوريين ووزير في الحكومة الكندية.

وغرّد زعيم الحزب الوطني الديمقراطي على تويتر، قائلاً إنه يمكث في المنزل أيضاً بسبب شعوره بوعكة صحية، رغم طمأنته من قبل الأطباء بأن الأعراض لا تتطابق مع تلك الخاصة بفيروس كورونا. وأضاف أن الأطباء نصحوه بالحد من الاتصال بأي شخص حتى يشعر بتحسن".

مصدر الصورة Reuters Image caption يعزل جاستن ترودو وزوجته نفسيهما

ماذا يجري في كندا؟

تمّ تأكيد 103 إصابات في مقاطعات بريتيش كولومبيا، أونتاريو، ألبرتا، كيبك ومانيتوبا. مع تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس.

وأعلنت كندا تخصيص مبلغ 728 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا. وسيساهم التمويل في معالجة تأثير الفيروس وفي دعم المزيد من البحوث، بما فيها تطوير اللقاحات.

وقال ترودو إن حكومته مستعد لتفعل المزيد إذا اقتضى الأمر.

وفي حديث مع الصحفيين يوم الأربعاء، حثّ رئيس الوزراء الكنديين الأخذ بتوصيات مسؤولي الصحة العامة للمساعدة في الحد من انتشار الوباء ولتجنب إرهاق نظام الرعاية الصحية.