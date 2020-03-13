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يعرض تفشي وباء الكورونا في أنحاء العالم وظائف أولئك الذين يعملون في قطاعي السفر والسياحة في كل مكان للخطر، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وقال المجلس إنه ما يصل إلى نحو 50 مليون وظيفة قد تغلق جراء تفشي هذا الوباء وانتشاره عالميا.

وقالت غلوريا غيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة إن تفشي كورونا "يمثل تهديداً خطيراً لصناعة السفر والسياحة".

وتأتي هذه الأنباء بعد إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية الدولية، وتعليق بعض شركات السياحة لعمليات التأمين على السفر للعملاء الجدد.

ودعا المجلس العالمي للسفر والسياحة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عديدة لحماية هذه الصناعة وتتضمن:

إلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلا عن تقليص التكلفة

تقليص "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات

تخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً

رفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية

لكن غيفارا أضافت قائلة: "إن السفر والسياحة لديهما القوة للتغلب على هذا التحدي، وسيبزغان أكثر قوة".

ولقد تأثرت صناعة السياحة بقوة جراء انتشار فيروس كورونا، حيث فرض العديد من الدول قيوداً على السفر في محاولة لاحتواء هذا التفشي.

وقد علقت مؤسسة "برنسس كروزس" للرحلات السياحية البحرية كل عملياتها لمدة 60 يوما. وكانت إحدى سفنها التي كانت في رحلة سياحية بحرية قد علقت قبالة سواحل سان فرانسيسكو لخمسة أيام بعد اكتشاف إصابة 21 من ركابها بالفيروس.

كما قلصت شركات طيران من أمثال الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت والخطوط الجوية النرويجية عدد رحلاتها جراء تفشي الوباء، بل وبلغ الأمر إلى حد أن الخطوط الجوية الكورية حذرت من أن فيروس كورونا بات يهدد وجودها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قلصت الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس رحلاتها بنسبة 25 في المئة جراء تفشي الوباء

وقلصت الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس رحلاتها بنسبة 25 في المئة استجابة لتفشي هذا الوباء.

وفي الشهر الماضي تقلص عدد مستخدمي الخطوط الجوية الصينية بنسبة 84.5 في المئة، الأمر الذي يوضح مدى التأثير الاقتصادي الفادح على هذا البلد الذي ولد فيه الفيروس.

وقالت مصادر صينية مسؤولة إن هذا التراجع تسبب في تراجع العائدات بما قيمته 21 مليار يوان صيني (2.35 مليار جنيه استرليني).

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وأعرب خبراء في صناعة السفر عن قلقهم من فرض قيود على سفر السياح الصينيين للخارج.

ففي بريطانيا على سبيل المثال، جاء من الصين في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2018 وسبتمبر/أيلول 2019 نحو 415 ألف سائح صيني، بحسب موقع VisitBritain.

وينفق السياح الصينيون أيضا في المتوسط 3 أضعاف نظرائهم من زوار البلاد الأخرى لبريطانيا أي حوالي ألف و680 جنيها استرلينيا لكل واحد منهم.

ومع إلغاء المزيد من الفعاليات التي تحضرها حشود جماهيرية ضخمة وزيادة عدد الرحلات الجوية الملغاة، تتصاعد المخاوف من تعرض هذه الصناعة لضربة أكبر.