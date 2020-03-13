مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب قال إن الإجراءات ستمكن الولايات المتحدة من هزيمة الفيروس

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ في كامل الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتسمح حالة الطوارئ لإدارة ترامب الفدرالية بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة الفيروس.

وتخفف هذه الخطوة من أعباء التأمين الصحي وتعقيداته، وتحفز بناء مستشفيات جديدة، وتدعم البحوث الصيدلانية لإيجاد علاج للمرض.

وسجلت الولايات المتحدة 1701 إصابة بفيروس كوفيد-19، من بينها 40 حالة وفاة.

واتخذت العديد من الولايات إجرءات للحد من انتشار الفيروس، من بينها منع التجمعات والتجمهر، وغلق المدارس وإلغاء المهرجانات والمنافسات الرياضية.

وقد ظهر الفيروس أول مرة في الصين في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولكن أوروبا أصبحت الآن هي بؤرة الوباء، حسب مدير منظمة الصحة العالمية.

وتعرضت إدارة ترامب إلى انتقادت في الفترة الأخيرة بسبب عدم إجراء اختبارات كافية للكشف عن الإصابات بالفيروس.

وطالب الديمقراطيون في الولايات الأكثر تضررا الرئيس باتخاذ إجراءات لإمداد الولايات والمؤسسات الصحية بالتمويل الكافي لحماية المواطنين.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ في خطاب مباشر من البيت الأبيض.

وبينت الاختبارات الطبية أن الرئيس البرازيلي، جايير بولسانارو، غير مصاب بفيروس كورونا على الرغم من إصابة أحد مساعديه، وقد التقى الرجلان الرئيس ترامب، ونائبه مايك بنس مؤخرا.