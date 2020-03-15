مصدر الصورة EPA Image caption دونالد ترامب وإلى جانبه مساعد الرئيس البرازيلي، فابيو واجنجارتن، المصاب بفيروس كورونا (كوفيد_19).

قال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد خضع لتحاليل طبية بخصوص فيروس كورونا وكانت النتائج سلبية.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان يوم السبت: "تلقيت هذا المساء تأكيدا بأن نتائج التحليل سلبية".

وخضع ترامب لتحاليل طبية بعد أيام من استضافته لاجتماع مع وفد برازيلي في منتجعه بفلوريدا، وذلك بعد تأكيد إصابة بعضهم بفيروس كورونا.

وكان فابيو واجنجارتن، وهو أحد مساعدي الرئيس البرازيلي، من بين من تأكدت إصابتهم بالمرض.

وقال كونلي: "لم تظهر أعراض المرض على الرئيس (ترامب) بعد أسبوع واحد على تناوله العشاء مع أعضاء الوفد البرازيلي في مارالاغو".

ولم يعزل الرئيس ترامب البالغ من العمر 73 عاما نفسه بعد ذلك الاجتماع، قائلا إن أيا من أعراض المرض لم تظهر عليه.

ولكن بعد سيل من الأسئلة خلال مؤتمر في البيت الأبيض، قال ترامب إنه سيخضع للاختبار.

وقال الطبيب المعالج في البيت الأبيض إن الرئيس قد خضع للفحوصات يوم الجمعة.

كما جاء في بيان الطبيب كونلي: "أنا على اتصال يومي بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وبفريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، وجميعنا نشجع على اتباع أفضل الممارسات للحد من التعرض للمرض ولتخفيف العدوى".

والنصيحة الرسمية في الولايات المتحدة تقول إنه ينبغي على كل شخص كان على اتصال مع شخص مصاب بالكورونا أن يبقى في المنزل لمدة 14 يوما.

وتأكدت أكثر من 2700 حالة في الولايات المتحدة؛ توفي 54 منها.

وأعلن الرئيس ترامب يوم الجمعة حالة الطوارئ الوطنية والتي بموجبها خُصص مبلغ 50 مليار دولار لمكافحة انتشار الفيروس.

تداعيات مؤتمر مارالاغو

نشر واجنجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، صورة له وهو واقف قرب ترامب.

وأظهرت التحاليل التي خضع لها واجنجارتن نتائج إيجابية بعد عدة أيام على تلك الزيارة.

ومنذ ذلك الحين، تأكدت إصابة أشخاص برازيليين آخرين من حاشية الرئيس البرازيلي والذين كانوا في ذاك المؤتمر في مارالاغو، ومن ضمنهم المحامية كارينا كوفا، والسيناتور نيلسينيو تراد، وسفيرة البرازيل لدى واشنطن، نيستور فورستر.

وأعلن عمدة ميامي، فرانسيس سوريز، الذي كان قد التقى أيضا بواجنجارتن أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة عن إصابته.

كما التقى الوفد البرازيلي بابنة ترامب، إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر، ومحاميه الشخصي رودي جولياني.

وأعلنت عضوة مجلس الشيوخ ليندسي غراهام، التي كانت موجود في مارالاغو، أنها ستخضع لحجر ذاتي "كإجراء احترازي".

سياسيون آخرون خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا

مصدر الصورة Reuters Image caption رئيس الوزراء الإسباني وزوجته

كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أعلن في وقت سابق أنه سيبدأ 14 يوما من الحجر الصحي الذاتي بعد أن ثبتت إصابة زوجته صوفي بالفيروس.

وفي حديثه مع صحفيين، قال رئيس الوزراء إنه يتلقى نصائح من الأطباء وقال "شرحوا لي أنه طالما لم تظهر أية أعراض على الإطلاق، فلا داعي للخضوع لفحص الدم".

وفي إسبانيا، ثبتت إصابة زوجة رئيس الوزراء ماريا بيغونيا غوميز.

وقال مسؤولون إن الزوجين بقيا في مقر إقامة رئيس الوزراء في لامونكلوا في العاصمة مدريد وهما على ما يرام.

وإسبانيا هي الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بعد إيطاليا.

وفي بريطانيا، شخصت إصابة نادين دوريز، وهي وزيرة دولة لشؤون الصحة من حزب المحافظين، بفيروس كورونا، وهي الآن في عزل ذاتي في المنزل.

وفي الشهر الماضي، ثبتت إصابة نائب وزير الصحة الإيراني، إيراج حريرجي، بالفيروس، وكان الوزير قد شوهد في وقت سابق وهو يتعرق بغزارة في مؤتمر صحفي.

وإيران واحدة من الدول الأكثر تضررا من الفيروس، مع تأكيد أكثر من 600 حالة وفاة.

وانتشر الفيروس في كل مقاطعات إيران، ويخشى الناس من أن حقيقة الوضع أسوأ مما تم الإعلان عنه.