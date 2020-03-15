فيروس كورونا: بطاقة بريدية لمساعدة الذين يعزلون أنفسهم صحيا

مصدر الصورة Becky Wass Image caption بطاقة بريدية في بريطانيا لمساعدة الجيران على الاعتناء ببعضهم البعض خلال فترة عزلهم لأنفسهم في المنازل خوفا من انتشار كورونا

صممت سيدة بريطانية بطاقة بريدية تهدف إلى مساعدة الجيران على الاعتناء ببعضهم خلال فترة عزلهم لأنفسهم صحيا في المنازل خوفا من انتشار فيروس كورونا.

و تمكن هذه البطاقة البريدية الأشخاص الذين يعزلون أنفسهم صحيا من طلب المساعدة من جيرانهم في التسوق، أو الحصول على إمدادات عاجلة أو إرسال رسالة بريدية أو حتى في الحصول على "مكالمة هاتفية ودية ".

ويمكن طباعة هذا النموذج من البطاقة في المنزل.

وفيها يحدد الشخص الذي يعزل نفسه :اسمه و مكان إقامته ورقم هاتفه و طبيعة المساعدة التي يحتاجها.

و بعد أن تم تداول هذه البطاقة على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت بيكي واس، إن فكرة البطاقة أتتها خلال مناقشة مع زوجها حول طرق المساعد في مثل هذه الظروف.

مصدر الصورة Becky Wass Image caption بيكي واس، صاحبة الفكرة وزوجها

وأضافت "لأن الذعر انتشر بسرعة كبيرة، من المهم محاولة نشر المودة بين الناس".

ويتم تشجيع المستخدمين لهذه البطاقة على ترك الأشياء المطلوبة من جانب الأشخاص الموجودين في العزل على الباب لتجنب الاتصال المباشر معهم.

وبحسب واس، فإن ردود الفعل بشأن مقترح البطاقات "كانت مؤثرة بشكل لا يصدق".

وأضافت "أعتقد في أوقات كهذه، كل شخص يريد أن يفعل أي شيء للمساعدة، وهذه البطاقة البريدية تسهل مساعدة المحتاجين".