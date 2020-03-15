بالصور: تونس تختار ممثلتها في مسابقة أجمل امرأة عربية والحياة مع الثعابين في القرون الوسطى

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رئيس وزراء ليسوتو، توماس ثاباني، الذي قال إنه لا يمكن اتهامه بقتل زوجته المنفصلة عنه بسبب الحصانة التي يمنحها له منصبه، يحضر مسيرة يوم الأحد.