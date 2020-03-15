بالصور: تونس تختار ممثلتها في مسابقة أجمل امرأة عربية والحياة مع الثعابين في القرون الوسطى

  • 15 مارس/ آذار 2020

التقط مصورون عددا من الصور التي توثق لأحداث الأسبوع في مختلف دول القارة السمراء.

مصدر الصورة AFP
Image caption فرسان يحضرون تأبينا في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية 737 ماكس العام الماضي، ما أسفر عن قتل جميع من كان على متنها، وعددهم 157 شخصا.
مصدر الصورة AFP
Image caption وقفة أخرى في الذكرى السنوية الأولى للحادث حيث تحطمت الطائرة المتجهة إلى كينيا بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
مصدر الصورة EPA
Image caption رجال يتولون تنظيف مقبرة في العاصمة الليبيرية، مونروفيا في يوم عطلة عامة تُعرف باسم "يوم التزيين" حيث يذهب الناس لتنظيف قبور أقاربهم.
مصدر الصورة AFP
Image caption أعيد زعماء المعارضة في تنزانيا إلى السجن بحكم من محكمة في دار السلام، بعد أن غُرموا 150 ألف دولار بسبب تنظيم مسيرة غير قانونية.
مصدر الصورة EPA
Image caption طفل يشارك في مسيرة خلال احتفالات عيد الاستقلال في مدينة كوماسي في غانا.
مصدر الصورة EPA
Image caption راقصون تقليديون يشاركون في فعالية بمناسبة مرور 63 عامًا على استقلال - غانا - الواقعة في غرب إفريقيا.
مصدر الصورة AFP
Image caption في اليوم نفسه، رجل يرتدي قناعًا خارج المستشفى الرئيسي في عاصمة الكاميرون، ياوندي، حيث يتم علاج مواطن فرنسي من فيروس كورونا.
مصدر الصورة PA Media
Image caption متظاهرون خروجوا في العاصمة البريطانية، لندن، للاحتجاج على النزاع في المناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، قبل اجتماع دول اتحاد الكومنولث البريطاني.
مصدر الصورة Reuters
Image caption مسيرة للنساء في العاصمة الجزائر للاحتفال بيوم المرأة العالمي.
مصدر الصورة AFP
Image caption في اليوم نفسه في العاصمة السودانية الخرطوم، امرأة ترفع ذراعها خلال مظاهرة تطالب بإلغاء قانون الأسرة بالبلاد، والذي يقول المتظاهرون إنه يميز ضد المرأة.
مصدر الصورة EPA
Image caption ثعبان يلتف حول امرأة في فعالية لاستعراض الحياة في القرون الوسطى في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
مصدر الصورة EPA
Image caption راكبو دراجات نارية يجوبون بلدة ماسيفيوميليلي في جنوب إفريقيا بالقرب من كيب تاون.
مصدر الصورة EPA
Image caption يتنافس راكبو الدراجات في أكبر سباق للدراجات في العالم - حيث يقطعون مسارا بطول 109 كيلومترات حول كيب تاون.
مصدر الصورة AFP
Image caption في اليوم التالي في مدينة ديربان الساحلية بجنوب إفريقيا، الأطفال يشاركون في مهرجان هولي وهو مهرجان هندوسي يحتفل بالربيع والحب والحياة الجديدة.
مصدر الصورة AFP
Image caption هولي .. يعرف أيضا باسم "مهرجان الألوان".
مصدر الصورة AFP
Image caption وفي هذا العيد، يتم بعثرة الألوان على الحضور.
مصدر الصورة AFP
Image caption رئيس وزراء ليسوتو، توماس ثاباني، الذي قال إنه لا يمكن اتهامه بقتل زوجته المنفصلة عنه بسبب الحصانة التي يمنحها له منصبه، يحضر مسيرة يوم الأحد.
مصدر الصورة EPA
Image caption وقفت أحلام سويدي على المسرح في تونس، الثلاثاء، قبل أن تختار لتمثيل البلاد في وقت لاحق من العام في مسابقة ملكة جمال العالم العربي.
مصدر الصورة AFP
Image caption فرقة من العارضين من مالي مغطاه وجوههم بأقنعة دوجون التقليدية تنتظر للمشاركة في مهرجان ثقافي في مدينة أبيدجان في ساحل العاج.
مصدر الصورة Reuters
Image caption عمال يقفون على السقالات في المطار الرئيسي في العاصمة النيجيرية، أبوجا.
مصدر الصورة Reuters
Image caption فتاة تغسل يديها في أحد الأحواض التي أقيمت بمحطات الحافلات في عاصمة رواندا، كيغالي، كجزء من التدابير الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا.
مصدر الصورة AFP
Image caption تتيح الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، فرصة عمل لبائع في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا لبيع سائل تنظف اليد لسائقي السيارات.

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