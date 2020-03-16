Image caption سيقوم جونسون بإطلاع البريطانيين يوميا عن آخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على جميع من في المملكة المتحدة الآن أن يتجنبوا السفر "غير الضروري" والاتصال بالآخرين لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جونسون أن الناس يجب أن يعملوا من المنزل إن أمكن ذلك، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة الصارمة.

وشدد جونسون على أن النساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً والذين يعانون من ظروف صحية معينة عليهم أن يعتبروا التوجيهات السابقة "مهمة بشكل خاص".

وتأتي توجيهات جونسون للنساء الحوامل في وقت ذكرت فيه تقارير طبية أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل يشير لاحتمال حدوث مضاعفات سلبية للحوامل المصابات بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير البريطاني أن كبار السن والمعرضين لمشاكل صحية عليهم أن يبدأوا عزل أنفسهم في غضون أيام.

وسجلت اليوم أول وفاة بسبب فيروس كورونا في مقاطعة ويلز، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في بريطانيا إلى 55 شخصاً.

وفي أول مؤتمر صحفي ضمن إجراءات أقرت مؤخرا لعرض آخر المستجدات بخصوص الوباء، قال جونسون إن هناك حاجة إلى اتخاذ"إجراءات جذرية" مع اقتراب الوضع في المملكة المتحدة من"الجزء سريع التصاعد من الخط البياني" لعدد الإصابات بالوباء.

وتابع جونسون قائلاً إنه وبحلول نهاية الأسبوع المقبل، يجب أن يكون الأشخاص الذين يعانون من أوضاع صحية خطيرة "قد بدأوا عزل أنفسهم إلى حد كبير من الاتصال الاجتماعي ولمدة 12 أسبوعاً تقريباً".

في هذه الأثناء، قال سير باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة، إن إجراءات أخرى قد تكون ضرورية، بما في ذلك إغلاق المدارس، في مرحلة ما.

وأوضح فالانس أن "هذه الإجراءات يجب القيام بها في الوقت المناسب"، في حين قال كبير مستشاري الصحة للحكومة البريطانية، البروفيسور كريس ويتي، إن احتمال الموت "بالنسبة للشخص العادي" بسبب الإصابة بالفيروس "منخفض للغاية".

لكن ويتي أضاف أن أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، فعلى جميع من يعيشون معه أن يلتزموا بالبقاء في المنزل لمدة 14 يوماً.

وقال إن القيود الاجتماعية "سيكون من الصعب للغاية على الناس الحفاظ عليها" لكنها "ستفعل ذلك لحماية NHS من الإرهاق".