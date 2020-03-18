بايدن يسحق ساندرز في الانتخابات التمهيدية في فلوريدا وإلينوي وأريزونا

مصدر الصورة AFP Image caption بايدن قطع شوطا كبيرا في سعيه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي

تفوق جو بايدن، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، على منافسه بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية بولايات فلوريدا وإلينوي وأريزونا.

وتقدّم بايدن على ساندرز في الولايات الثلاث بفارق كبير، وبذلك قطع شوطا كبيرا كي يصبح مرشح الحزب لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحث بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، أنصار ساندرز على دعمه.

ومثلت فلوريدا الجائزة الأكبر لبايدن الليلة، إذ تضمن له دعم 219 من 1991 مندوبا يحتاج إليهم للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي في سباق الرئاسة.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات التمهيدية في ولاية أوهايو أيضا يوم الثلاثاء، لكنها أرجئت بعدما أعلن حاكم الولاية حالة طوارئ صحية عامة بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي، اعتبر معظم ناخبي فلوريدا حظوظ المترشح في الفوز أولوية بالنسبة لهم. وقال حوالى ثلاثة من كل أربعة، إن بايدن ستكون لديه فرصة أفضل لهزيمة ترامب.

واعتبر قرابة نصف ناخبي فلوريدا مواقف ساندرز ليبرالية للغاية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ساندرز لم يعلّق على مستقبل حملته الانتخابية عقب الإعلان عن النتائج

ولم يتطرق ساندرز في خطاب له عبر الإنترنت من واشنطن العاصمة إلى الانتخابات التمهيدية، ولا إلى مستقبل حملته.

وبدلاً من ذلك، ركز على أزمة فيروس كورونا، وحدد مقترحات لمعالجة الوباء العالمي قال إنها ستكلف حوالى 2 تريليون دولار.

وحاول بايدن جذب أنصار ساندرز ليقفوا إلى جانبه.

وقال: "اسمحوا لي أن أقول، خاصة للناخبين الشباب الذين تأثروا بالسيناتور ساندرز، لقد استمعت إليكم، وأعرف المخاطر، وأعرف ما يتعين علينا فعله".