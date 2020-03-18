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امرأة تمشي على جسر خلال ساعة الذروة في لندن. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إنه يجب على المواطنين تجنّب السفر غير الضروري والتواصل مع الآخرين دون حاجة ملحة من أجل الحد انتشار الفيروس.