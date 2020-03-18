فيروس كورونا: شوارع مهمة ومعالم بارزة "مهجورة" بسبب الوباء

  • 18 مارس/ آذار 2020

أدى تفشي فيروس كورونا إلى ابتعاد الناس عن الكثير من الشوارع والمساحات العامة حول العالم، سواء بموجب مرسوم حكومي أو عبر قرارات شخصية.

مصدر الصورة HANNAH MCKAY / REUTERS
Image caption امرأة تمشي على جسر خلال ساعة الذروة في لندن. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إنه يجب على المواطنين تجنّب السفر غير الضروري والتواصل مع الآخرين دون حاجة ملحة من أجل الحد انتشار الفيروس.
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Image caption رجلٌ ينظر إلى البحر الأبيض المتوسط في مدينة نيس الفرنسية. وقد دخل حيز التنفيذ الثلاثاء إغلاق عام يفرض بقاء معظم الناس في منازلهم.
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Image caption صورة مأخوذة بواسطة طائرة مُسيَّرة تُظهر شاطئاً مغلقا أمام الزائرين في دبي. وقد أغلقت الإمارات الأماكن السياحية والثقافية الكبرى، بما فيها الحدائق والشواطئ، إلى 30 آذار/ مارس.
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Image caption ساحة الكاتدرائية في ميلانو؛ إذ فرضت الحكومة على امتداد إيطاليا اجراءات تقيّد حركات الناس وتطالب بإقفال المتاجر كافة باستثناء محالات الطعام والصيدليات.
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Image caption مزار صفدر جنغ في دلهي، حيث حظرت الحكومة التجمعات الكبيرة.
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Image caption ساحة فرانشيسكو دي ميراندا في كاراكاس، فنزويلا. وتجوب قوات الأمن الفنزويلية الضواحي الأساسية في كاركاس لتشجيع المواطنين على عزل أنفسهم في منازلهم.
مصدر الصورة JEENAH MOON / REUTERS
Image caption أغلقت مدينة نيويورك المدارس والمطاعم والحانات.
مصدر الصورة FERNANDO VILLAR / EPA
Image caption بالقرب من مدريد، يقوم جنودٌ بالتجول في شارع خالٍ. على امتداد إسبانيا، مُنع الناس من ترك منازلهم إلا لشراء مواد أساسية وأدوية، أو الذهاب إلى العمل.
مصدر الصورة Alamy
Image caption في فيينا، يجلس شخصان في ساحة فارغة، حيث تمنع الحكومة النمساوية التجمعات التي تتضمن أكثر من خمسة أشخاص.
مصدر الصورة ALI HASHISHO / REUTERS
Image caption عدد قليل من الأفراد على طول الكورنيش في صيدا، بعدما أعلن لبنان حالة طوارئ صحية.
مصدر الصورة LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
Image caption ورجل وامرأة على متن مركب سياحي في بحيرة تشاو برايا في بانكوك، تايلاند، حيث انخفضت أعداد الزائرين.

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