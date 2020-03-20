مصدر الصورة Getty Images Image caption قالت وزارة الخارجية إنه يتعين على غير الراغبين في العودة أن يكونوا على استعداد للبقاء في الخارج لفترة غير محددة

حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من جميع رحلات السفر الدولية، وحثت رعاياها بالخارج على العودة فورا، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية إنه يتعين على الأشخاص غير الراغبين في العودة أن يكونوا على استعداد للبقاء في الخارج لفترة غير محددة.

وسجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 14 ألف حالة إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 205 وفاة.

وأصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، أمرا على مستوى الولاية يحث المواطنين على البقاء في منازلهم للحد من تفشي الفيروس.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن الوقت حان لاتخاذ قرارات صعبة، وطلب الحصول على مليار دولار لدعم الاجراءات الطبية التي تتخذها الولاية لمكافحة الفيروس، الذي قال إنه من المتوقع أن يصيب ما يربو على نصف سكان كاليفورنيا بحلول مايو/أيار المقبل.

وتعد ولاية كاليفورنيا أكبر الولايات الأمريكية، إذ يبلغ تعداد سكانها نحو أربعين مليون نسمة.

وقدم الجمهوري ميتش ماكونيل لمجلس الشيوخ يوم الخميس مشروع حزمة مساعدات بقيمة تريليون دولار لمواجهة التأثير الاقتصادي للفيروس.

ويشمل التشريع مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وسوف يدرس الديمقراطيون في مجلس الشيوخ التشريع قبل تحديد موعد للتصويت عليه.

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ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الإغلاق المؤقت للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للحد من السفر غير الضروري، كجزء من جهود تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن جميع طالبي اللجوء، الذين تضبطهم السلطات وهم يسعون إلى دخول الولايات المتحدة عن طريق المكسيك سيجري ترحيلهم.

وستكون إجراءات الطوارئ مماثلة للاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع كندا، الذي يهدف إلى وقف كل التحركات عبر الحدود باستثناء الضرورية منها. بيد أن الوضع في حالة المكسيك سيسمح بعمليات ترحيل سريعة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption من المتوقع أن يعلن دونالد ترامب الإغلاق المؤقت للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للحد من السفر غير الضروري

وفي غضون ذلك، أعلنت وكالة ناسا الفضائية أنها ستعلق العمل في مركزين للصواريخ بعد تأكد إصابة مهندس بفيروس كورونا.

ويعد هذا الإعلان انتكاسة كبيرة لهدف وكالة الفضاء الرامي إلى إعادة الأمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024.

وكانت القواعد في نيو أورليانز وميسيسيبي تختبر أجهزة للمركبات المعدة لحمل رواد الفضاء في هذه المهمة، واعترف مدير الوكالة الفضائية، جيم بريدنستين، بأن القرار قد يؤثر على خطط ناسا المستقبلية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أعلنت وكالة ناسا الفضائية أنها ستعلق العمل في مركزين للصواريخ

وقال رئيس وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، إنه على الرغم من الموافقة على عقار الكلوروكين منذ فترة طويلة لاستخدامات طبية معينة، فإنه لا يزال قيد الدراسة لمعرفة إن كان يجب استخدامه لمساعدة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وجاء تصريح هان بعد أن أعلن ترامب، على ما يبدو، أن الوكالة وافقت بالفعل على عقار الكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان الدواء، الذي استُخدم أول مرة في أربعينيات القرن الماضي، قد استُخدم مؤخرا في الصين وفرنسا مع مرضى مصابين بفيروس كورونا، في ظل وجود بعض الدلائل على إمكانية المساعدة.

وقال هان إن وكالة الغذاء والدواء الأمريكية تريد الحصول على الدلائل من خلال إجراء تجارب طبية واسعة النطاق.