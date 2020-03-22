بالصور: فيروس كورونا يلقي بظلاله على تفاصيل الحياة اليومية

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امرأة تلتقط آخر مجموعة من المناديل الورقية في أحد المتاجر في نورث ويتش بالمملكة المتحدة. وفرضت العديد من المتاجر قيوداً على ما يمكن للناس شراؤه في محاولة للحد من تخزين المواد الاستهلاكية الشائعة.