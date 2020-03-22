بالصور: فيروس كورونا يلقي بظلاله على تفاصيل الحياة اليومية

  • 22 مارس/ آذار 2020

مجموعة مختارة من الصور الإخبارية من أنحاء العالم هذا الأسبوع تظهر كيفية تفاعل الناس مع انتشار فيروس كورونا.

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Image caption امرأة ترتدي قناع الوجه الطبي وتسير عبر زقاق خالٍ من الناس في سوق المدينة بتونس، بعد أن أعلنت السلطات منع التجول والحجز العام للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. كما أغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية لتعزيز إجراءات الحماية.
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Image caption مسافرون في مطار غاتويك في المملكة المتحدة يرتدون ملابس وأقنعة لحماية أنفسهم من الفيروس
مصدر الصورة Getty Images
Image caption أطفال سوريون نازحون في مخيم قرب بلدة أطمة السورية القريبة من الحدود مع تركيا، يحضرون مع أولياء أمورهم ورشة عمل نظمها متطوعون تابعون لمنظمة إغاثة سورية تهدف إلى نشر الوعي حول مرض كوفيد-19 وكيفية الوقاية منه.
مصدر الصورة Christopher Furlong/Getty Images
Image caption امرأة تلتقط آخر مجموعة من المناديل الورقية في أحد المتاجر في نورث ويتش بالمملكة المتحدة. وفرضت العديد من المتاجر قيوداً على ما يمكن للناس شراؤه في محاولة للحد من تخزين المواد الاستهلاكية الشائعة.
مصدر الصورة Adriano Machado/REUTERS
Image caption قام الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو بتعديل قناع وجهه خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.
مصدر الصورة Ricardo Moraes / Reuters
Image caption في ريو دي جانيرو، التقط المصور ريكاردو مورايس هذه الصورة لحافلة عامة مكتظة بالركاب رغم النصائح بالعزل الصحي.
مصدر الصورة Getty Images
Image caption اصطف طابور طويل من الناس أمام متجر في بلدة آيرون بالقرب من سان سيباستيان بإسبانيا، بعد أن أعلنت الحكومة حالة الطوارئ ونفذت قانون الإغلاق الفوري لجميع الأعمال غير الأساسية الساري حتى 29 مارس/آذار الحالي.
مصدر الصورة David Ramos / Getty images
Image caption في كنيسة "سانتا ماريا دي بيتليم" في برشلونة بإسبانيا، يحتفل الكاهن كارلوس إنريكي ليل وحده بقداس تم بثه مباشرة عبر يوتيوب إلى رعايا الكنيسة بسبب تفشي كورونا.
مصدر الصورة Bryan R Smith / AFP
Image caption لا تفارق أعين المضاربين الشاشات في بورصة نيويورك للأوراق المالية مع استمرار انخفاض الأسهم حول العالم.
مصدر الصورة Remo Casilli / Reuters
Image caption مع عدم قدرة الكثير من الإيطاليين على مغادرة منازلهم، تقوم المدربة أنطونيتا أورسيني بممارسة تمرينات رياضية أمام جيرانها من شرفتها في روما.
مصدر الصورة Christopher Furlong / Getty Images
Image caption لافتة تحث الناس على "التحلي بالهدوء والاستمرار في العمل ببساتينهم"، خارج مركز حديقة بورليدام في ميناء إلسمير، بإنجلترا.

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