مصدر الصورة Reuters Image caption أظهرت نتائج الاختبارات الطبية إصابة واينستين بفيروس كورونا، بحسب رئيس نقابة ضباط السجون

أثبتت الاختبارات الطبية إصابة المنتج السينمائي السابق في هوليوود، هارفي واينستين، بفيروس كورونا داخل السجن.

ويقضي الرجل المعروف إعلاميا بلقب "متحرش هوليوود" عقوبة بالسجن لمدة 23 عاما، بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على نساء خلال مشواره المهني.

ويقبع واينستين الآن في عزلة، وفقا لمايكل باورز، رئيس نقابة ضباط السجون في نيويورك.

وكان محامو واينستين قد أعلنوا عزمهم بالاستئناف ضد إدانته.

ويحتجز المنتج السينمائي السابق في سجن ويندي، في شمالي نيويورك. وثبتت إصابة اثنين من السجناء هناك بالفيروس أمس الأحد، حسبما قال ضابط رفض الكشف عن اسمه لوكالة رويترز للأنباء.

لكن باورز قال إن العديد من موظفي السجن تم عزلهم، وأعرب عن قلقه إزاء ضباط السجون الذين "يفتقرون إلى معدات الحماية المناسبة".

وقال أحد محامي واينستين إن فريقه القانوني لم يتم إبلاغه، بتشخيص إصابة موكله بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عمران أنصاري: "بالنظر إلى الحالة الصحية للسيد واينستين، فنحن قلقون بالطبع إذا كان الحال كذلك، ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وقبل وصوله إلى سجن ويندي، قضى واينستين وقتا في سجن "ريكرز أيلاند" في مدينة نيويورك، وفي مستشفى حيث كان يعالج من مشاكل في القلب وآلام في الصدر.

وأدين واينستين بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى، ضد مساعدة الإنتاج ميريام هالي في عام 2006، واغتصاب من الدرجة الثالثة ضد الممثلة جيسيكا مان في عام 2013.

وتقدمت عشرات النساء باتهامات حول سوء السلوك الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب ، ضد واينستين منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017.