مصدر الصورة Google Image caption منطقة "باينز بارك" في هيتشين، جنوبي إنجلترا.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على ثلاثة مراهقين بعد أن ادعى زوجان مسنّان أنهم سعلوا في وجههما.

واقترب ثلاثة أشخاص في منطقة "باينز بارك" بمدينة هيتشين في مقاطعة هيرتفوردشير، جنوبي إنجلترا، من الزوجين، وسعلوا في وجههما بغرض إخفاتهما من العدوى بفيروس كورونا، ووقعت مشاجرة عندما تدخل أحد المارة للدفاع عنهما، ما أسفر عن إصابة الزوجة في وجهها.

واستجوبت الشرطة ثلاثة صبيان( 16 و 18 و 19 عاما)، وقالت إن امرأة مسنة، في السبعينيات من عمرها، نقلت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية وخرجت بعد ذلك، كما تضررت سيارتها في الحادث.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي تدخل أصيب بكدمات أيضاً.

وأطلق سراح المشتبه بهم بعد الانتهاء من استجوابهم، إلا أن التحقيق في الحادث لا يزال سارياً.

وهناك أكثر من 5600 حالة إصابة بفيروس كورونا أكدت عبر الفحص المختبري في بريطانيا حتى الآن، ولكن الرقم الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

ومن المتوقع أن يُقر مجلس العموم تشريعا عاجلا يمنح الحكومة "سلطات كاسحة" على شتى مناحي الحياة في بريطانيا بصورة لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

والسلطات الجديدة ستخول الشرطة حق إنهاء التجمعات وإجبار الناس على العودة إلى منازلهم للحد من انتشار المرض.

ووفقا لمشروع القانون سيكون لدى الشرطة ومسؤولي الهجرة والصحة العامة سلطات خاصة لاحتجاز من يرفضون اتباع التعليمات الطبية للحد من انتشار الفيروس لمدة أسبوعين على الأقل.