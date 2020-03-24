مصدر الصورة Getty Images Image caption فرض جونسون قيودا واسعة لمواجهة انتشار "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض قيود صارمة جديدة على ممارسات الحياة اليومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الضرورية أو أداء تمرينات رياضية يومية أو لقضاء حاجة طبية ملحة، علاوة على الذهاب إلى العمل طالما كان ذلك "ضروريا للغاية".

كما أمر رئيس الوزراء بغلق المتاجر التي لا تبيع سلعا ضرورية، وحظر تجمع أكثر من شخصين لا ينتمون إلى نفس الأسرة.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا 335 حالة.

وحال عدم الالتزام بهذه القواعد، ستكون للشرطة سلطة إجبار الناس على الانصياع لها بعدة طرق من بينها فرض غرامات مالية وتفريق التجمعات.

وتضمنت القيود الجديدة أيضا الإغلاق الفوري لمنشآت أخرى مثل المكتبات، والملاعب، وصالات الألعاب الرياضية المفتوحة، ودور العبادة.

ومن المقرر أن تظل الحدائق مفتوحة للتريض، لكن أي تجمعات سوف يتم تفريقها.

وحظرت الحكومة البريطانية تنظيم المناسبات الاجتماعية، بما في ذلك حفلات الزفاف، والتعميد، لكن الجنائز لا يزال مسموحا بإقامتها.

وقال رئيس وزراء بريطانيا إن هذه القيود سوف تكون خاضعة للمراجعة باستمرار.

وأضاف: "سوف نلقي نظرة أخرى عليها (القيود) خلال ثلاثة أسابيع، وقد نخفف منها إذا توافرت أدلة على إمكانية ذلك".

وفي وقت متأخر من ليل الاثنين، انتقل تشريع طارئ يتضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا من مجلس العموم البريطاني إلى مجلس اللوردات لمناقشته.

وبموجب هذا التشريع المقترح، يمكن إغلاق المطارات، وتكون للشرطة سلطة إجبار من تظهر عليهم الأعراض على الخضوع للعزل.

ومن المتوقع أن يقر أعضاء مجلس العموم هذه القواعد التي ينص القانون على تجديدها كل ستة أشهر.