فيروس كورونا ينتشر في نيويورك "كقطار سريع"

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ناشد حاكم نيويورك، أندرو كوومو، الحكومة الأمريكية تقديم المزيد من الإمدادات الطبية، محذرا من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ينتشر في ولايته "كقطار سريع".

وحذر كوومو في مؤتمر صحفي من أن "نطاق ذروة انتشار المرض أكبر مما نعتقد، وأقرب زمنيا مما نعتقد".

وقال إن الحكومة الفيدرالية لا ترسل ما يكفي من المعدات والإمدادات الطبية الضرورية اللازمة للتصدي للأزمة.

ويوجد في ولاية نيويورك 25 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وما لا يقل عن 210 حالة وفاة.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنه من المحتمل أن تصبح الولايات المتحدة المركز الجديد للوباء.

وجاء التحذير في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن تعاود الولايات المتحدة مزاولة الحياة المعتادة والأعمال الشهر المقبل.

ما الذي قاله حاكم نيويورك؟

قال كوومو، وهو من الحزب الديمقراطي، "نحتاج مساعدة الحكومة الفيدرالية بصورة عاجلة".

وأضاف "يتفشى المرض في نيويورك أولا. ما يحدث في نيويورك سيحدث في كاليفورنيا وإيلينوي. إنها مجرد مسألة وقت".

وانتقد كوومو قرار إرسال 400 جهاز تنفس صناعي فقط لنيويورك من الوكالة الفيدرالية لإدارة الأزمات.

وحذر من أن 26 ألف شخص يواجهون خطر الموت "لأنكم لم ترسوا إلى 400 جهاز تنفس صناعي".

وقال كوومو إن نيويورك يوجد بها سبعة آلاف جهاز تنفس صناعي، ولكنها تحتاج إلى 30 ألف جهاز.

مصدر الصورة Reuters Image caption مترو نيويورك خال في وقت الذروة

وقال إن المسؤول عن توقع عدد الحالات شبه سرعة انتشار المرض بـ"قطار سريع".

وتبحث الولاية أيضا توفير المزيد من المنشآت الطبية، بما في ذلك تحويل مباني إقامة الطلاب الجامعيين إلى مستشفيات مؤقتة.

ويوجد في ولاية نيويورك نحو 25665 حالة إصابة، وهو ما يمثل نصف عدد الإصابات في الولايات المتحدة.

ويتضاعف عدد الحالات الجديدة في الولاية كل ثلاثة أيام، حسبما قال كوومو، مضيفا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن تفشيه بدأ الانحسار.

وقال كوومو إن تفشي المرض قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف أن نيويورك قد تحتاج إلى 140 ألف سرير في المستشفيات في أسوأ تصور لتفشي كورونا.

ما الذي قاله ترامب؟

يوم الثلاثاء، قال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه يأمل أن تعود البلاد إلى الحالة العادية بحلول عيد القيامة، أي بعد 19 يوما.

وقال "أود أن تعاود البلاد أنشطتها الطبيعية بحلول عيد القيامة".

وأضاف "عيد القيامة يوم خاص تماما بالنسبة لي... وستكون الكنائس ممتلئة في جميع أرجاء البلاد".

وحذر ترامب من أنه إذا لم يتم ذلك ستعاني البلاد من "من ركود اقتصادي ضخم أو كساد".

وأضاف "سنفقد أشخاصا. سينتحر الآلاف. وستحدث الكثير من الأشياء".