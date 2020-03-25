مصدر الصورة Reuters Image caption السفينة الأمريكية رست قبالة سواحل فيتنام في وقت سابق من الشهر الحالي

في حادث يعد الأول من نوعه، سُجلت إصابات مؤكدة بفيروس كورونا على متن سفينة حربية أمريكية.

ونُقل ثلاثة بحارة من حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس ثيودور روزفلت بعد تأكيد إصابتهم بالفيروس القاتل.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لبي بي سي إن جميع الموظفين الذين اتصلوا بالمرضى في الحجر الصحي حاليا.

ومن المعروف أن حاملة الطائرات روزفلت تقل على متنها نحو خمسة آلاف فرد.

ولا يُعرف كيف وصل الفيروس إلى البحارة، لكن السفينة رست قبالة سواحل فيتنام في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال مسؤولون في البحرية الأمريكية الثلاثاء إنها الحالة الأولى المعروفة لانتشار فيروس كوفيد-19 على متن سفينة حربية.

وأكّد القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية توماس مودلي، في مؤتمر صحفي، أن المصابين الثلاثة نقلوا لحجر صحي.

وقال إن السفينة رست قبالة فيتنام قبل 15 يوما.