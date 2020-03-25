مصدر الصورة Reuters Image caption تشو جو بن يرتدي دعامة للرقبة خارج مركز شرطة

كشفت السلطات في كوريا الجنوبية عن هوية زعيم مجموعة تبتز الفتيات لإجبارهن على مشاركة لقطات فيديو جنسية وبيعها على الانترنت إثر دعوات غاضبة للكشف عن المتهم.

واستخدم نحو 100 ألف شخص على الأقل غرفة الدردشة التي عُرضت فيها اللقطات الجنسية، ودفع البعض مبلغا يصل إلى 1200 دولار أمريكي مقابل مشاهدة اللقطات.

وقد تعرض حوالي 74 شخصا للاستغلال، بينهم فتيات قاصرات.

وكشفت لجنة تابعة للشرطة النقاب عن هوية المتهم تشو جو بن البالغ من العمر 24 عاما في خطوة غير مسبوقة بعد أن وقع 5 ملايين شخص التماسا يطالب بالكشف عن هويته.

وقال تشو أثناء اقتياده "أعتذر للذين تسببت لهم بالأذى. أشكركم على إيقاف الشيطان في داخلي والذي لم أتمكن من إيقافه".

ولم يجب تشو على سؤال الصحفيين فيما إذا كان يعترف بالتهم المنسوبة إليه.

ويتهم تشو بسوء التصرف والتهديد والإكراه وانتهاك حقوق الأطفال وانتهاك قانون الخصوصية والاعتداء الجنسي.

كيف كانت غرف الدردشة تعمل؟

وفقا للتقرير كان على العملاء دفع مقابل مادي للدخول لغرف الدردشة، حيث يعرض المحتوى الجنسي لفتيات قاصرات. وتراوحت رسوم الدخول بين 200 و1200 دولار أمريكي.

وأفادت صحيفة "كوكمين إلبو" الكورية أن كلا من غرف الدردشة الثمانية عرضت لقطات فيديو لثلاث أو أربع فتيات تعرضن للابتزاز من الذين يقومون بتشغيل غرف الدردشة.

وقد مارست الفتيات نشاطهن في تطبيقات الدردشة، على تويتر، ومارسن الدعارة وتبادل الرسائل النصية الجنسية.

وكان القائمون على غرف الدردشة قد اتصلوا بالفتيات ووعدوهن بفرص عمل كعارضات أو مرافقات، ثم استدرجن إلى حساب على تطبيق "تلغرام" حيث أخذت تفاصيلهن الشخصية التي استخدمت لاحقا لابتزازهن.

من هن الضحايا؟

قالت إحدى الطالبات في حديث إلى كيم هيون جونغ على أثير إذاعة سي بي إس أن شخصا اتصل بها عبر الإنترنت حين كانت تبحث عن عمل.

وبعد أن وعدها بالمال ومنحها هاتفا طلب منها إرسال صور في البداية، ثم قام بتركيب لقطات فيديو جنسية.

وقالت الضحية أن المتهم قام بتركيب 40 لقطة فيديو تقريبا باستخدام صوتها وصورة وجهها، وكان يملك تفاصيلها الشخصية. وقالت إنها كانت خائفة من الابتزاز إذا أرادت الانسحاب.

ماذا كانت ردود فعل الرأي العام؟

وقد كشفت التفاصيل في إحدى الصحف في شهر نوفمبر/تشرين ثاني، وتبع ذلك نشر تقرير في شهر مارس/آذار.

وسببت الفضيحة غضبا عارما في كوريا التي شهدت فضيحة مشابهة العام الماضي.

وقد وقع 2.5 مليون شخص التماسا على الإنترنت مطالبا بالكشف عن هوية المتهم.

كما وقع مليونا شخص التماسا بالكشف عن هويات مستخدمي غرفة الدردشة.

واعتبر الرئيس مون جي أن غرف الدردشة في هذه الحالة "عملا إجراميا دمر حياة أشخاص"، وفقا لمتحدث باسمه.

وقال المتحدث إن توقيع الالتماسات من قبل أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعني أن هناك طلبا جادا من الشعب للحكومة بوقف هذا الانتهاك الجنسي الشرير على الإنترنت.

هل اعتقل آخرون؟

وقالت الشرطة للصحفيين إن 124 مشتبها اعتقلوا، واحتجز 18 شخصا كانوا يديرون غرف الدردشة منذ 18 سبتمبر/أيلول الماضي..

ولا يزال شخص يدعى God God، يشتبه في أنه أسس غرف الدردشة، طليقا.

وقال مسؤول في جهاز الشرطة إن السلطات ستجتث الجرائم الجنسية الالكترونية من المجتمع بأسره".