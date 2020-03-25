Image caption تمساح يهاجم رجلا خالف تعليمات العزل

هاجم تمساح رجلا خالف تعليمات العزلة المنزلية في رواندا ليصطاد السمك.

وافترس التمساح الرجل حسبما صرحت به رئيسة بلدية منطقة كامونيي حيث وقع الحادث.

وقالت أليس كايتيسي لمراسل بي بي سي إن الحادث وقع صباح الأربعاء في نهر نيابارونعو.

وأضافت أن الرجل خالف نظام حظر التجوال وقالت إن الرجل "واحد من قلة لا يتعاونون في تنفيذ إجراءات العزل الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا".

وكانت السلطات في رواندا قد فرضت حظرا للتجوال الأحد حين بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الازدياد.

وقد أكدت السلطات في البلد الواقع في شرق إفريقيا 40 حالة عدوى بالفيروس حتى الآن، وهو العدد الأكبر في المنطقة.

وكان لإيقاف النشاطات الاقتصادية في البلد أثر بالغ على معظم السكان محدودي الدخل.

وقالت الحكومة إنها ستساعد الذين يواجهون صعوبات معيشية بسبب الإجراءات.

وفي حادث منفصل قال موقع إخباري محلي على الإنترنت الاثنين إن الشرطة قتلت رجلين في مقاطعة نيانزا جنوبي البلاد عقب مشادة متعلقة بحالة حظر التجوال. ولم تؤكد مصادر الشرطة الحادث.