فيروس كورونا: رسائل من خلف نوافذ العزل الذاتي في المنازل

مع تزايد أعداد من يعزلون أنفسهم في بيوتهم للحدّ من انتشار فيروس كورونا، بدأ المصور الصحفي ستيفن لافكين رحلة تصوير لعائلات تعزل نفسها في حجر صحي ذاتي في بروكلين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.
في البداية، أخذ لافكين يلتقط صورا لأفراد عائلات يقفون في شرفات منازلهم، لكنه سرعان ما أدرك أن التقاط صور لهم بينما يقفون خلف النوافذ سيكون أجمل.
يقول لافكين: "مع بداية المشروع، أخذتْ فكرة النوافذ تحمل مزيدا من المعاني؛ فنحن نتطلع إلى العالم عبر النوافذ، وهي تحدّد الإطار الذي ينظر عبره الناس إلينا في الداخل، والذي ننظر عبره إلى الناس في الخارج. وليست النوافذ فضلا عن ذلك سبيلا معتادا يعبر منه الداخلون أو الخارجون".
وطالب لافكين كل عائلة التقط لها صورة بأن توجّه رسالة إلى العالم.
ولم يمض غير أسبوع من انطلاق المشروع، لكنه استطاع في ذلك الوقت الوجيز إحراز الكثير من ردود الفعل الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعتزم لافكين الاستمرار في مشروعه طالما كان ذلك آمِنًا..".
يقول لافكين: "آمل في هذه الأوقات المليئة بالفوضى والحيرة، أن يساعد هذا المشروع على إحساس الناس بأنهم متّصلون أكثر بالعالم الخارجي في ظل الحظر الذي نعانيه لفترة زمنية لا يعلم أحد مداها".
ويضيف: "إذا تسنّى لنا التواصل مع مَن حولنا بشكل مباشر، وصادق، وإيجابي، فسنتمكن من عبور هذه الأزمة معا ... لن يكون الأمر سهلا لكنه يستحق المحاولة".
ويشدد لافكين: "أمِّن نفسك وابق في بيتك. وكما تقول لافتة يحملها أبنائي: 'قريبا سيلتئم شملنا'".