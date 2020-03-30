ترامب: يجب أن يدفع الأمير هاري وزوجته لنا مقابل حمايتهما

مصدر الصورة Getty Images Image caption أفادت تقارير بأن هاري وميغان انتقلا من كندا إلى كاليفورنيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تتحمل فاتورة تأمين الأمير هاري وزوجته ميغان، وسط تقارير تفيد بأن الزوجين انتقلا من كندا إلى الولايات المتحدة.

وغرد ترامب قائلا إنه "صديق رائع ومعجب بالملكة والمملكة المتحدة"، لكنه أضاف: "يجب أن يدفعا".

وقال الزوجان إنهما لا يخططان لطلب أن تتحمل حكومة الولايات المتحدة تكاليف توفير الحماية الأمنية لهما.

وأفادت تقارير بأنهما انتقلا إلى ولاية كاليفورنيا حيث نشأت ميغان، وعلى الرغم من تفش كبير لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وسوف يتنحى هاري وميغان رسميا، عن وضعهما كعضوين بارزين بالعائلة المالكة البريطانية، بنهاية مارس/ آذار الجاري، ولن يقوما بمهام نيابة عن الملكة، لكن سيتم مراجعة هذه الترتيبات بعد عام واحد.

وقال الزوجان في بيان أصدره المتحدث الرسمي عنهما الأحد: "ليس لدى الدوق والدوقة خطط، لطلب أن تتحمل الحكومة الأمريكية تكاليف توفير الأمن لهما. وقد تم اتخاذ ترتيبات أمنية ممولة بشكل شخصي".

وأمضى الزوجان وابنهما أرتشي معظم ما انقضى من العام الجاري في منطقة الساحل الغربي لكندا، بعد عطلة عيد الميلاد، التي امتدت نحو ستة أسابيع في جزيرة فانكوفر الكندية.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية للزوجين، "تماشيا مع تغيير وضعها".

وانتقلت الأسرة الصغيرة مرة أخرى الأسبوع الماضي إلى منطقة لوس أنجليس، حيث نشأت ميغان وحيث تعيش والدتها، دوريا راغلاند، وذلك وفق تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

ويأتي إعلان الرئيس ترامب، في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا المستجد انتشاره بقوة في أنحاء الولايات المتحدة.

وتفيد الأرقام بتسجيل أكثر من 135 ألف حالة إصابة مؤكدة، حتى كتابة هذه السطور - وهي أكبر حصيلة من الإصابات من بين دول العالم - فضلا عن 2381 حالة وفاة.

وفي كاليفورنيا، تواصل حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع، حيث بلغت 5565 حالة، فضلا عن 121 حالة وفاة.

وأعلنت إصابة والد الأمير هاري، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، بفيروس كورونا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكن قصر باكنغهام قال إنه "في صحة جيدة".