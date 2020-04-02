مصدر الصورة Getty Images Image caption جاي جونغ قال إنه نشر كذبة أبريل لتنبيه الناس حول مخاطر الإصابة بالفيروس

اعتذر أحد نجوم موسيقى البوب في كوريا الجنوبية عن بث منشور بتطبيق انستغرام، قال فيه إنه يرقد في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، واعترف أنها كانت مزحة "كذبة أبريل".

وأخبر المغني كيم جايجونغ جمهوره أنه مصاب بالفيروس بعد "تجاهل" تحذيرات الحكومة و"العيش بلا مبالاة".

وبعد ذلك، قال في منشور آخر إن الأمر مجرد مزحة وأنه أراد ببساطة زيادة التوعية بالفيروس.

لكن يبدو أن المزحة، التي حُذفت لاحقا، جاءت بنتائج عكسية، حيث أعرب العديد من متابعيه، البالغ عددهم 1.9 مليون شخص، عن رفضهم لمثل هذا النوع من الأكاذيب.

وعلق أحد معجبيه، قائلا "كيف يمكنك نشر مزحة مثل هذه عندما يكون الوضع الآن خطيرا جدا؟"، وأضاف "إنه أمر مخيب للآمال حقا".

كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي أصابها وباء كورونا المستجد، ويُعتقد أن الفيروس تسبب في وفاة 165 شخصا هناك حتى الآن.

ووفقا لبعض الخبراء، فإن "الإجراءات السريعة والقوية" التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك فرض الحجر الصحي والاختبارات الصارمة، قد ساعدت على كبح انتشار الفيروس.

"خائف جدا"

كتب جايجونغ أنه يريد "الاعتذار بصدق" عن منشوره، قائلا إنه خائف من احتمال أن تضرب موجة ثانية من الفيروس بلاده.

وكتب "لم يكن ذلك صحيحا - أعرف ذلك".

وأضاف "أردت فقط إيصال رسالة مفادها أنه ينبغي لنا جميعا أن ندرك المخاطر لتقليل عدد الضحايا".

"أنا خائف جدا من أنه قد تأتي موجة ذعر ثانية وثالثة من كورونا بسبب الأنشطة في الأماكن المفتوحة والاتصال في الأماكن المغلقة".

"لذا، أعتقد أننا جميعا بحاجة إلى أن نكون متيقظين. أردت فقط أن أخبر الأشخاص الذين لا يهتمون بالفيروس: يجب أن تسمعوا أيها الناس. لا تصابوا بالمرض".

تجدر الإشارة إلى أن للمغني البالغ من العمر 34 عاما تاريخا طويلا من تدبير مقالب لجمهوره.

ومن المقالب التي دبرها في السابق باسم كذبة أبريل: التظاهر بالإغماء خلال حفل موسيقي والإعلان عن خطط زواج غير حقيقية.