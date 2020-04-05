فيروس كورونا: ترامب يحذر من "أسبوع صعب" مع تخطي الإصابات حاجز 300 ألف

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حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على الاستعداد "لأصعب أسبوع" من انتشار فيروس كورونا، متوقعا أن يكون هناك ارتفاع حاد في عدد الوفيات بسبب الوباء.

وأثناء مؤتمره الصحفي اليومي عن أحدث تطورات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قال ترامب "سوف يكون هناك وفيات".

وأكد ترامب أن إدارته تكثف جهودها في الولايات الأكثر تضررا من الفيروس، متعهدا بإرسال إمدادات طبية وقوات عسكرية لمكافحة الفيروس.

وعلى النقيض من تحذيراته، رجح الرئيس الأمريكي أن إجراءات قد تتخذ بشأن تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي أثناء احتفالات عيد الفصح.

وقال ترامب: "لابد أن نفتح بلادنا من جديد، فنحن لا نريد أن نستمر هكذا لشهور وشهور وشهور".

وتأتي دعوة ترامب للتخفيف من القيود المفروضة على سكان الولايات المتحدة بعد تجاوز عدد حالة الإصابة بفيروس كورونا 300 ألف حالة، وهو الرقم الأكبر على مستوى العالم.

في غضون ذلك، بلغ عدد الوفيات بسبب الوباء العالمي في الولايات المتحدة 8500 حالة، أغلبهم في ولاية نيويورك التي تُعد بؤرة انتشار الفيروس.