مقتل خمسة في روسيا لـ"تحدثهم بصوت مرتفع"

مصدر الصورة Getty Images Image caption اشتكى المتهم من حديث الضحايا بصوت مرتفع تحت شقته

أطلق رجل النار على خمسة أشخاص فأرداهم قتلى بسبب "تحدثهم بصوت مرتفع" خارج منزله في ساعة متأخرة من المساء.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في قرية "ييلاتما" في منطقة "ريازان" على بعد 200 كم جنوب شرقي موسكو.

ويخضع سكان المنطقة التي شهدت الحادث لتعليمات الحكومة بالبقاء في المنازل بسبب فيروس كورونا.

ويقول المحققون إن الرجل خاطب الأشخاص من شرفته واشتكى من ارتفاع ثم حصل جدل بينه وبينهم فأطلق النار عليهم من بندقية صيد.

ومات أربعة رجال وامرأة متأثرين بجراحهم في حوالي الساعة العاشرة ليلة السبت، حسب ما أكد المحققون.

وألقي القبض على المشتبه الذي لم يكشف النقاب عن هويته. وقامت الشرطة بتفتيش شقته ومصادرة السلاح المستخدم.