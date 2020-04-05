فرضت السلطات اليونانية حجرا صحيا على مخيم للمهاجرين، وذلك بعد تسجيل إصابة أحد المقيمين بفيروس كورونا.

جاء هذا بعد ثلاثة أيام من فرض الحجر الصحي على مخيم مماثل، ثبت فيه إصابة 23 شخصاً من طالبي اللجوء.

وفي الحالة الأحدث، أكدّت الفحوصات إصابة رجل أفغاني، يبلغ من العمر 53 عاماً، يقيم في مخيم مالاكاسا الذي يضم مئات الأشخاص.

ويعيش عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في ظروف قاسية في مخيمات في اليونان.

وسبق أن حذّرت منظمات إغاثة من أن الفيروس قد ينتشر بسرعة داخل هذه المخيمات لأنها مكتظة بسكانها وتعاني من ضعف شبكات الصرف الصحي.

ونُقل المريض من مخيم مالاكاسا إلى مستشفى في العاصمة أثينا. ووُضع المخيم، الذي يبعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، تحت "إغلاق صحي كامل" لمدة 14 يوما.

ويخضع المخيم الآخر (ريتسونا)، الموجود على بعد نحو 75 كيلومترا شمال شرق أثينا، للحجر الصحي منذ الخميس الماضي بعد تسجيل إصابة امرأة حامل.

ولم يعلن بعد عن إصابات مؤكدة بالفيروس في مخيمات تتوزع على خمس جزر يونانية ويعيش فيها ما يقارب نصف مجموع طالبي اللجوء.