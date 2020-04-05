Image caption شوهد جونسون يصفق تحية للعاملين في المجال الطبي والرعاية الصحية من منزله في داوننغ ستريت مساء الخميس

أُدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا، حسبما قال مقر رئيس الوزراء في عشرة داوننغ ستريت.

وقالت متحدثة باسم مقر رئيس الوزراء "ما زال يعاني من استمرار أعراض كورونا بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة".

ووُصف دخول جونسون المستشفى بأنه "خطوة احترازية" تم اتخاذها بناء على نصيحة الطبيب.

وما زال جونسون يضطلع بمهام رئاسة الحكومة، ودعا الناس إلى اتباع نصيحة الحكومة الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وقالت المتحدثة "بناء على نصيحة طبيبه، أُدخل رئيس الوزراء الليلة إلى المستشفى لإجراء فحوص".

وأضافت "يشكر رئيس الوزراء العاملين في الخدمات الطبية الوطنية للجهد الخارق الذي يبذلونه ويدعو الناس إلى اتباع نصيحة الحكومة والبقاء في المنزل وحماية النظام الصحي للبلاد وإنقاذ حياة الآخرين".

ويباشر جونسون مهام عمله من منزله منذ الإعلان عن إصابته بكورونا يوم 27 مارس/آذار الماضي.

وشوهد جونسون يصفق تحية للعاملين في المجال الطبي والرعاية الصحية من منزله في داوننغ ستريت مساء الخميس، وترأس اجتماعا خاصا بكورونا بالفيديو صباح الجمعة.