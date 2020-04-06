مصدر الصورة Corbis via Getty Images Image caption من غير المعروف كيف سيتطور الفيروس في جسم حيوانات مثل النمور والأسود

أصيبت أنثى نمر من الفصيلة الماليزية، تعيش في حديقة حيوانات بمدينة نيويورك الأمريكية، بفيروس كورونا.

وقالت حديقة حيوانات "برونكس" إن مختبر مكتب الخدمات البيطرية الوطنية في ولاية آيوا أكّد إصابة أنثى النمر التي يُطلق عليها اسم "ناديا" وتبلغ من العمر أربع سنوات.

وبالإضافة إلى ناديا، عانت شقيقتها "آزول" ونمران من فصيلة آمور وكذلك ثلاثة أسود افريقية من سعال جافّ، لكن يتوقّع شفاؤهم جميعاً، بحسب حديقة الحيوانات.

ويسود اعتقاد بأن العدوى انتقلت إلى هذه الحيوانات عبر حارس يعمل في الحديقة.

وقالت حديقة الحيوانات في بيان يوم الأحد إن (ناديا) خضعت للفحص "كإجراء احترازي"، مضيفة "سنضمن مساهمة أي معلومات نكتسبها حول كوفيد-19 في فهم العالم المتواصل لهذا الفيروس المستجد".

وجاء في البيان أنّ القطط الكبيرة تعاني نقصا في الشهية ولكنها بخير وتحت الرعاية البيطرية، وهي يقظة ومتفاعلة مع حراسها.

وأشار القائمون على الحديقة إلى أنه من غير المعروف كيف سيتطور الفيروس في جسم حيوانات مثل النمور والأسود، إذ يمكن أن للفصائل أو الأنواع المختلفة أن تتفاعل بشكل مختلف مع المرض الجديد. لكنهم قالوا إن جميع الحيوانات ستُراقب عن كثب.

ولم تظهر أعراض المرض على أي قطط كبيرة أخرى في الحديقة، وبينها فهود ونمور.

وصدر عن حديقة الحيوان أنّ القطط أصيبت بواسطة شخص لم تبد عليه أعراض المرض أو قبل ظهورها عليه.

وحدائق الحيوانات الأربع التي تديرها جمعية الحفاظ على الحياة البرية في مدينة نيويورك، ومنها حديقة "برونكس"، مغلقة أمام الجمهور منذ 16 مارس/ آذار.

ومن المقرر اتخاذ تدابير جديدة لحماية الحيوانات والقائمين على رعايتها في جميع المرافق.

وأشار بيان حديقة الحيوانات إلى أنه "لا يوجد دليل على إصابة أي شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بواسطة الحيوانات، بما في ذلك الكلاب والقطط الأليفة".أصيبت أنثى نمر من الفصيلة الماليزية، تعيش في حديقة حيوانات بمدينة نيويورك الأمريكية، بفيروس كورونا.