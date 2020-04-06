مصدر الصورة Reuters

تشهد إسبانيا تراجعا في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، مما يغذي الأمل بأن البلاد تشهد انحسارا في انتشار الوباء.

وقد توفي أكثر من 13 ألف شخص في إسبانيا بسبب الفيروس حتى الآن، منهم 637 حالة الإثنين.

ويعيش السكان في حالة عزل صارم منذ ثلاثة أسابيع، ومددت هذه الإجراءات حتى نهاية إبريل/نيسان.

وهناك 135 ألف حالة إصابة مؤكدة في البلاد ، وهو أعلى عدد للإصابات في أوروبا، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع مؤخرا.

وتقول السلطات الإسبانية إنها ستقوم بتوسيع مجال عمليات الفحص لتشمل أشخاصا لا يعانون من أي اعراض.

مصدر الصورة Reuters Image caption يتوقع أن تخفف إسبانيا إجراءات العزل قبل نهاية إبريل/نيسان

ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الخارجية أرانكا غونزاليس قولها "نحن نعد أنفسنا لتخفيف الإجراءات لذلك فمن الضروري ان نعرف الأشخاص المصابين من أجل أن نتمكن من تحفيف إجراءات العزل بشكل تدريجي".

وتحتل إسبانيا المركز الثاني في عدد الوفيات في العالم بعد إيطاليا، لكن العدد الذي سجل الإثنين هو الأقل منذ 24 فبراير/شباط.

وكان رئيس الوزراء بدرو سانشيز قد قال خلال نهاية الأسبوع إن هناك إمكانية لرفع إجراءات الحظر، بما فيها إجراءات عزل العاملين في مجالات غير حيوية، مع حلول عيد الفصح.

وقال في تصريحات السبت إن البلاد تقترب من نقطة تراجع العدوى بعد بلوغ الذروة، لكنه مدد إجراءات العزل حتى 25 إبريل/نيسان ، قائلا أن ذلك يهدف إلى إنقاذ حياة الناس.