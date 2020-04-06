Image caption كان جونسون قد نقل إلى المستشفى الأحد

نقل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الى قسم العناية الفائقة في المستشفى بعد أن ساءت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم مقر رئاسة الوزراء إن جونسون طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أنه نقل إلى المستشفى بناء على نصيحة من فريقه الطبي. ويتلقى الان رعاية جيدة.

وكان رئيس الوزراء البالغ من العمر 55 عاما قد أدخل الى مستشفى في لندن مساء الأحد بعد استمرار ظهور الأعراض عليه.

ويقول بيان صادر عن مقر رئاسة الحكومة: "منذ مساء الأحد خضع رئيس الوزراء لرعاية طبية في مستشفى سان توماس" بعد أن ظلت أعراض المرض ملازمة له.

وأضاف البيان أنه "طوال ظهيرة هذا اليوم ساء الوضع الصحي لرئيس الوزراء فنقل إلى قسم العناية الفائقة"، ويتلقى رعاية نوعية من قبل الطاقم الطبي في قسم الصحة الوطنية.

ووصف زعيم حزب العمال الذي انتخب حديثا، كير ستارمر، الأمر بأنه "خبر محزن للغاية".

وكان جونسون قد نقل إلى المستشفى قبل عشرة أيام لإجراء فحوصات روتينية بعد أن كانت نتيجة الاختبار إيجابية.