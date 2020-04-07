مصدر الصورة Dr Yaneu Ngaha Image caption ولدت الطفلة بشكل طبيعي رغم أنها لم تكمل مدة الحمل

قال طبيب في مستشفى في العاصمة الكاميرونية، ياوندي، لبي بي سي، إن امرأة تخضع للعلاج من فيروس كورونا في قسم الحجر الصحي، أنجبت طفلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأنجبت الأم ماري، البالغة من العمر 19 عاماً، طفلتها بشكل طبيعي، لكنها فُصلت عن المولودة منذ ذلك الحين.

وكانت المريضة قد وضعت على جهاز الأوكسجين بمجرد ظهور أعراض المخاض عليها.

وقال الطبيب يانو نجا بوندا جوني، وهو طبيب الأمراض النسائية في مستشفى ياوندي المركزي، لبي بي سي: "رتبنا للمريضة غرفة لعزلها، لكنها سرعان ما أنجبت طفلتها في سريرها بينما كانت لا تزال موصولة بجهاز الأوكسجين".

وُلدت الطفلة قبل موعدها وتزن 2.1 كيلو غراماً، وهي في وحدة حديثي الولادة. إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المولودة مصابة بالفيروس أم لا، حيث لم تظهر نتائج الاختبارات حتى الآن، ولكن يتم ارضاعها من ثديي والدتها.

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وقال الدكتور ياني، إن ماري تواصل تلقي العلاج، لكنها تشعر بالوحدة لأنه ليس مسموحاً لعائلتها بدخول وحدة الحجر الصحي.

وأضاف: "كنا محظوظين لأن ماري أنجبت بسلام، ولولا أن ولادتها كانت طبيعية، لتعين علينا التحرك بسرعة إلى قسم الولادة القيصرية".

وحث الطبيب الأمهات الحوامل المصابات بفيروس كورونا على عدم الشعور بالذعر حيال ذلك.

وسجلت الدولة الواقعة في غرب افريقيا حتى الآن، 658 حالة إصابة بفيروس كورونا وتسع وفيات.