مصدر الصورة Getty Images Image caption وفقا للقرار الجديد لن يسمح بالخروج للرياضة خلال النهار

حظرت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس ممارسة الرياضة خارج المنزل خلال النهار، بينما تستمر حملة مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويسري مفعول الحظر ما بين الساعة العاشرة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي، ابتداء من نهار الأربعاء.

وقالت عمدة باريس آن إيدالغو وقائد شرطة باريس إن الإجراء الجديد سوف يسمح بممارسة الناس للرياضة في الوقت الذي تكون فيه الشوارع في ذروة هدوئها.

يذكر أن فرنسا تشهد واحدة من أعلى نسب الوفيات بسبب الفيروس في العالم، حيث توفي حتى الآن 8911 شخصا ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مئة ألف.

مصدر الصورة Getty Images Image caption غرمت الشرطة مئات آلاف المواطنين بسبب مخالفتهم تعليمات العزل

وقال وزير الصحة أوليفييه فيرو إن الوباء لم يبلغ ذروته بعد، وأن فرنسا ما زالت تعيش تفاقم انتشاره.

وقد طبقت فرنسا إجراءات عزلة صارمة على مدى شهر تقريبا. فمن يخرج من بيته عليه أن يحمل وثيقة تبين سبب الخروج كالتسوق أو ممارسة الرياضة ضمن دائرة تبلغ كيلومتراً واحداً من مكان السكن أو لزيارة الطبيب.

وقد فرضت الشرطة غرامات على مئات آلاف الأشخاص المخالفين.

وكانت هناك مؤشرات إيجابية إلى احتمال أن تكون حدة الوباء قد بدأت تخف، فبيانات الإثنين الصادرة عن وزارة الصحة تبين أن هناك زيادة طفيفة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون لعناية فائقة، لكن هناك قلقا من الأوضاع في دور رعاية المسنين.

حتى الآن تضمنت بيانات الذين فارقوا الحياة من المسنين في المستشفيات فقط.

وقد أعلن الوزير فيرو الإثنين أن السلطات سترصد الأوضاع في بيوت المسنين في أنحاء البلاد، في محاولة لمعالجة الأزمة فيها.