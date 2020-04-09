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أعلن متحدث باسم 10 دواننغ ستريت (مقر رئاسة الوزارة البريطانية) أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أُخرج من وحدة العناية الفائقة، بيد أنه ما زال يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.

وكان جونسون يتلقى المعالجة الطبية جراء إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد في مستشفى سانت توماس في لندن منذ الأحد الماضي.

وقال المتحدث إن جونسون "نقل هذا المساء من وحدة العناية الفائقة إلى جناح طبي، حيث سيظل تحت المعاينة الطبية عن قرب خلال المرحلة الأولى من تعافيه من المرض".

وأوضح أن جونسون يتمتع بروح معنوية جيدة.

وكان رئيس الوزراء نُقل إلى المستشفى الأحد، بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، ثم نقل إلى وحدة العناية الفائقة الاثنين.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت في وقت سابق إنه كان "يتلقى الأوكسجين بطريقة عادية ولم يحتج إلى التنفس الاصطناعي، أو إلى أي مساعدة أخرى".

وأضاف أن حالة رئيس الوزراء الصحية استمرت بالتحسن في أعقاب قضائه "ليلة حسنة"، شاكرا العاملين في هيئة الصحة الوطنية البريطانية على "العناية الصحية الرائعة".

وينوب وزير الخارجية، دومينيك راب، حاليا عن جونسون في تولي مهامه، وقال في وقت سابق أثناء الإيجاز اليومي الذي يقدمه بشأن تطورات وباء كورونا إنه لم يتحدث إلى جونسون منذ نقله إلى المستشفى.

وأضاف "من المهم أن نَدعه يُركز على عملية تعافيه من المرض. ونحن في الحكومة نغطي مهامه في غيابه".

وأوضح راب أنه "حصل على السلطات التي يحتاجها" لاتخاذ القرارات مع زملائه في الوزارة.