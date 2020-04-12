مصدر الصورة Reuters Image caption قضى جونسون ثلاثة أيام في وحدة العناية الفائقة

غادر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، المستشفى حيث كان يتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الحكومة.

ونقل جونسون، 55 سنة، مستشفى سانت توماس بالعاصمة لندن يوم الأحد الماضي بعد عشرة أيام من ثبوت إصابته بالفيروس، وذلك بناء على توصيات الفريق الطبي الخاص به.

وقضى رئيس وزراء بريطانيا ثلاثة أيام في وحدة العناية الفائقة في المستشفى قبل أن يخرج منها يوم الخميس الماضي، مستمرا في تلقي العلاج داخل المستشفى.

وقال بيان صادر عن الحكومة البريطانية إن جونسون سوف يستكمل فترة التعافي في مقره الريفي في تشيكرز.

وأضاف البيان أنه "بناء على توصيات الفريق الطبي المعالج له، لن يعود رئيس الوزراء مباشرة إلى ممارسة مهام منصبه. وهو يبلغ شكره للجميع للرعاية الرائعة التي حظي بها".

كما ذكر البيان أن رئيس الوزراء يتضامن مع المتأثرين بفيروس كورونا "من كل قلبه".

وكتبت كاري سيموندس، خطيبة بوريس جونسون التي تنتظر مولودا في الوقت الحالي، تغريدة بحسابها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قالت فيها: "الشكر لكل من بعث بهذه الرسائل الطيبة لدعمنا. اليوم أشعر بأنني محظوظة للغاية".

وأضافت: "كانت هناك أوقاتًا حالكة الأسبوع الماضي. أتضامن من كل قلبي مع هؤلاء الذين يمرون بمواقف كهذه من القلق الشديد على أحبائهم".

وتابعت: "لا أستطيع أن أوفي الهيئة الوطنية للرعاية الصحية حقها من الشكر. طاقم العمل في مستشفى سانت توماس كان رائعا. لن أتمكن مهما فعلت من رد صنيعكم، ولن أتوقف أبدا عن توجيه الشكر إليكم".

وتخضع سيموندس، التي تتوقع أن تضع مولودها بعد حوالي شهرين، لعزل ذاتي بسبب ظهور بعض الأعراض الشبيهة بأعراض فيروس كورونا عليها، لكنها لم تخضع لاختبار الكشف الفيروس.

ويتولى وزير الخارجية، دومينيك راب، مهام رئيس الوزراء نيابة عن جونسون وسط توقعات بألا يتمكن الأخير من العودة إلى عمله بشكل طبيعي قبل شهر على الأقل.

ونصح ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني، ابنه بأن يأخذ "الوقت الكافي" اللازم كي تتحسن حالته.