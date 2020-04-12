مصدر الصورة Getty images Image caption هل يبقى كبار في السن في عزلة؟

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين إن كبار السن قد يضطرون إلى البقاء في عزلة حتى العام المقبل لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، بحسب ما نقلت صحيفة ألمانية عن المسؤولة الأوروبية.

وقالت فون دير لين لصحيفة "بيلد": "علينا أن نحدّ قدر الإمكان من الاتصال مع كبار السن" إلى أن يتم تطوير لقاح ضد فيروس كوفيد-19.

ويتوقع معظم الخبراء مدة عام على الأقل، ليصبح اللقاح الذي يوفر مناعة ضد الفيروس، جاهزاً للإنتاج بكميات كبيرة.

وقالت فون دير لين إنها أدركت صعوبة العزلة، لكنها شددت على وجوب التحلي بالصبر والانضباط حين "يتعلق الأمر بالحياة أو الموت".

وأشارت في حديثها للصحيفة إلى إن الأطفال والشباب سيتمتعون بحرية أكبرفي الحركة في وقت باكر بالنسبة لكبار السن ولمن يعانون أوضاع صحية سابقة.

وأضافت أنها تأمل أن يقوم مختبر أوروبي بتطوير لقاح في نهاية العام.

وتعرّض الاتحاد الأوروبي لانتقادات بسبب سياسته في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وقدّم رئيس مجلس البحوث العلمية في الاتحاد الأوروبي استقالته الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أشهر على تسلّمه منصبه، مهاجماً الجهات العلمية والعمليات السياسية في الاتحاد الأوروبي.