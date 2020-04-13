مصدر الصورة EPA Image caption رجال الشرطة يوزعون كمامات في محطات المترو والسكك الحديدية في إسبانيا

تعتزم إسبانيا، إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا، تخفيف تدابير الإغلاق الصارمة والتي دفعت اقتصادها إلى حالة من الركود.

وسيتم السماح للعاملين في قطاعات الإنشاء والتعمير وبعض القطاعات الخدمية الأخرى بالعودة لأعمالهم، شريطة الالتزام بإرشادات الأمان.

أما بقية السكان، فسيتعين عليهم استمرار البقاء في المنازل.

وقتل فيروس كوفيد-19 أكثر من 16,970 شخصا في إسبانيا التي شهدت تراجع معدل الإصابات مؤخرا.

وبالمثل، تعتزم إيطاليا -البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا- السماح لعدد ضئيل من الشركات باستئناف أعمالها بدءًا من الثلاثاء.

وقتل فيروس كوفيد-19 نحو 19,900 قتيل في إيطاليا.

وكانت وزارة الصحة في إسبانيا أعلنت أمس الأحد ارتفاعا طفيفا في عدد الوفيات، بسقوط 619 شخصا في يوم واحد، بعد تراجع استمر ثلاثة أيام متتالية في عدد الوفيات جراء الفيروس.

أما عدد الإصابات الجديدة في إسبانيا فقد تراجع إلى النصف تقريبا مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع، ليصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 166,019.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "لا نزال بعيدين عن إعلان النصر.. بعيدين عن تلك اللحظة التي نعود فيها إلى حياتنا الطبيعية".

وأضاف سانشيز: "كلنا نتشوّق للعودة إلى الشوارع ... لكننا نتشوق أكثر إلى إحراز النصر في تلك الحرب والحيلولة دون حدوث انتكاسة".

ورفعت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، بعض قيود كانت وضعتها في 27 مارس/آذار الماضي، وسمحت بعودة عمل عدد من الشركات التي لا يستطيع موظفوها القيام بمهامهم من المنزل.

وتعتزم السلطات توزيع عشرة ملايين كمامة على وسائل النقل العام.

مصدر الصورة EPA Image caption العاملون في قطاع التصنيع والإنشاءات يمكن أن يعودوا للعمل، لكن بقية الناس يجب أن يظلوا في منازلهم

وقال رئيس إدارة إقليم كتالونيا، يواكيم تورا، إنه لن يوافق على تخفيف إجراءات الحظر على الأعمال غير الضرورية، محذرا من أن "خطر وقوع تفشٍّ جديد ومن ثم إغلاق ثانٍ هو خطر قائم بقوة".

وأوضح سانشيز أن القرار اتُخذ بعد الرجوع إلى لجنة من الخبراء.

ونبه رئيس الوزراء إلى أن إسبانيا لم تدخل بعد "المرحلة الثانية" من الحرب ضد فيروس كورونا، والتي من المرجح أن تشهد مزيدا من تخفيف إجراءات الإغلاق. وهذا لن يكون قبل أسبوعين على الأقل، وقد يحدث "بشكل تدريجي للغاية".

وسجلت إيطاليا 431 وفاة جديدة أمس الأحد - في أدنى معدل لها على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع. لكن الدولة على كل حال تتوقع اليوم الاثنين اللحاق بالولايات المتحدة في تخطّي حاجز الـ 20 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الأسبوع الماضي إن الإغلاق قد يستمر حتى الثالث من مايو/أيار المقبل، لكن عددا ضئيلا من المَحالّ والشركات قد يُسمح له بالعودة إلى العمل ابتداءً من الثلاثاء.

أما المصانع فلن يُسمح لها بفتح أبوابها ضمن هذا التخفيف، ويقول كونتي إنه سيواصل تقييم الموقف فيما يتعلق بالإصابات الجديدة، وسوف "يتخذ قرارات بناءً على ذلك".

وفي ألمانيا، حيث توفّي نحو 3,022 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا، فإن ثمة ضغوطا متزايدة من جانب الشركات للدفع صوب وضع خطة لإنهاء الإغلاق الذي تشهده البلاد.

ومن المقرر أن تناقش المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل استراتيجية في هذا الصدد مع قادة إقليميين يوم الأربعاء.