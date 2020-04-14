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وافق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء كإجراء للسلامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال البرلمان في حسابه على موقع تويتر: "أصبحت مسودة القرار قانونا بعد الموافقة عليه".

وقد أصيب 17 سجينا حتى الآن بالفيروس، وتوفي ثلاثة منهم. ولا يزال في المستشفى13 سجينا، حالتهم جيدة.

وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة رسميا حتى الآن في تركيا أكثر من 61000، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي 1300 شخص.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان القانون الجديد لأنه لا يشمل المحتجزين الذين اتهموا بناء على قوانين مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل.

ونددت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، بالقانون لاستبعاده آلافا من السجناء، من بينهم صحفيون، وسياسيون ومحامون، مازالوا يحتجزون انتظارا لمحاكماتهم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أندرو غاردنر، من أمنستي قوله: "كثير ممن يقبعون في السجن، لأنهم مارسوا حقوقهم، ولم يرتكبوا أي جريمة، استبعدوا لأن الحكومة قررت أن تستخدم معهم قوانين مكافحة الإرهاب المرنة والمبهمة".

ومن بين هؤلاء، كما تقول الوكالة، رجل الأعمال والأعمال الخيرية، عثمان كافالا، والسياسي الكردي صلاح الدين دمرداش.

ووصف محسوني كرامان، محامي دمرداش، القانون الجديد بأنه "غير عادل وغير شرعي".

وينطبق القانون على عدد من السجناء، من بينهم النساء الحوامل، وكبار السن الذين يعانون من حالات مرضية.

لكنه يستبعد القتلة، ومرتكبي الجرائم الجنسية، وجرائم المخدرات.

ووافق على القانون 279 عضوا مقابل 51 لم يقبلوه، بحسب ما قالته ميلينا بويوم، الناشطة في أمنستي.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد قال عند تقديم مسودة القانون إن حوالي 45000 سجين سيطلق سراحهم مبكرا، وقد يزيد العدد إلى 90000 سجين، إذا أخذ في الاعتبار السجناء الذين سيوضعون عند خروجهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حظر التجول مرة أخرى لمدة 48 ساعة تبدأ خلال نهاية الأسبوع.

وقد تعرض الإجراء المماثل الذي فرض نهاية الأسبوع الماضي للانتقاد على نطاق واسع بسبب التسرع في تطبيقه.