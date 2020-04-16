Image caption خدم العجوز خلال الحرب العالمية الثانية في الهند وبورما

قال توم مور، أحد المحاربين القدماء، البالغ من العمر 99 عاماً إن قيامه بجمع 8 ملايين جنيه إسترليني من المتبرعين من أجل هيئة الصحة البريطانية، كان أشبه بالمعجزة.

وكان هدف توم مور في البداية جمع ألف جنيه إسترليني من خلال قيامه بالدوران 100 مرة حول حديقته في "بيدفوردشاير" بحلول يوم الخميس.

وقال: "كل قرش نجمعه، تستحقه الصحة الوطنية بجدارة"، لكن إجمالي ما جمعه تجاوز 8 ملايين جنيه استرليني.

وفي الوقت نفسه، أطلقت طالبة مدرسة حملة يقوم بها الأطفال لصنع بطاقات معايدة للاحتفال بعيد ميلاد مور المئة الذي يصادف 30 أبريل/نيسان الحالي.

ووضعت ريغان ديفيز البالغة من العمر 8 سنوات نصب عينيها صنع 1500 بطاقة افتراضية لمور. وقالت: "يمكنك نشرها على أي من وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ #makeacardfortom

وبدأ مور في جمع الأموال كمبادرة لشكر موظفي الصحة الوطنية "الرائعين"، الذين ساعدوه في علاجه من السرطان ومن كسر في الحوض.

وبمساعدة كرسي المشي، كان يأمل مور في القيام بمئة دورة مشي حول الحديقة التي تبلغ طولها 25 متراً في 10 دورات قبل حلول عيد ميلاد المئة.

وتبرع أكثر من 345 ألف شخص من جميع أنحاء العالم بالمال لصفحته لجمع التبرعات منذ إنشائها الأسبوع الماضي.

وقالت حفيدته حنا إنهم كانوا يعتقدون أن جمع ألف جنيه ليس بالأمر السهل، لكن الحصيلة الإجمالية مذهلة.

وقالت: "لقد تجاوزت النتيجة أقصى توقعاتنا، ولا توجد هناك كلمات لنعبر بها عن مدى امتناننا للبريطانيين لدعمهم لجدي. لقد جعلونا نشعر بالفخر وبالعرفان".

"ما فعله الشعب البريطاني، خلق لديه هدفاً في الحياة، أعتقد أنه لن يتوقف عن القيام بذلك حتى يقول له الجميع كفى، توقف، لا تقم بالمزيد".

وقال توم إنه لن يتوقف عن السير ويأمل في القيام بـ 100 دورة أخرى.

وقالت إيلي أورتن، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الخيرية " Charities Together" التابعة لهيئة الصحة البريطانية، والمستفيدة من التبرعات: "إن الوصول إلى جمع هذا المبلغ أمر لا يصدق على الإطلاق".

واضافت: كما نود "التعبير عن امتناننا وإعجابنا الكبير بالكابتن توم وهيئة الصحة الوطنية وكل المتبرعين".