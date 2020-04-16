مصدر الصورة Getty Images Image caption انتقادات لترامب بوضع اسمه على شيكات مساعدات المواطنين ومخاوف من تأخير صرف الأموال

ستتم طباعة اسم الرئيس دونالد ترامب على شيكات الإعانات التي سيتلقاها ملايين الأمريكيين الذين يعانون مالياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وتلك سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، إذ لم يحدث من قبل أن طُبع اسم رئيس أمريكي على وثائق بشأن مساعدات مالية تقدمها الحكومة الفيدرالية.

واستبعد مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية احتمال أن تؤخر طباعة اسم ترامب على الشيكات تسليم المساعدات لمستحقيها.

وتلك المساعدات هي جزء من حزمة الإغاثة المالية للأفراد البالغ قيمتها تريليون دولار، التي أقرها الكونغرس الأمريكي في مارس/آذار الماضي لمواجهة جائحة كورونا.

وتسبب تفشي وباء كورونا في فقدان حوالي 16 مليون شخص في الولايات المتحدة، وظائفهم الشهر الماضي فقط.

وتلقى أكثر من 80 مليون أمريكي مساعدات تصل إلى 1200 دولار في حساباتهم المصرفية مباشرة يوم الأربعاء، وفقا لوزارة الخزانة.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين لم يقدموا بياناتهم المصرفية، فسوف يحصلون على شيكات مطبوع عليها اسم الرئيس "دونالد جيه ترامب" على الجانب الأيسر.

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ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن نينا أولسون، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في دائرة الإيرادات الداخلية، قولها إن طباعة اسم الرئيس "أمر غير مسبوق على الإطلاق"، وإنه "من المفترض أن تكون الضرائب بعيدة عن الأمور السياسية، وهذا أمر بسيط."

كما نقلت الصحيفة أيضا عن اثنين من كبار المسؤولين في مصلحة الضرائب القول إن الخطوة ستؤدي على الأرجح إلى تأخير إصدار الدفعة الأولى من الشيكات، وهو ما نفته وزارة الخزانة.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات داخل الولايات المتحدة واتهاما للرئيس باستغلال الوباء لتحقيق أغراض سياسية، عن طريق استخدام المساعدات المالية لتعزيز سمعته في عام الانتخابات.

وقال السناتور الديموقراطي براين شاتز: "أنت تحصل على أموالك في وقت متأخر لأن الرئيس يعتقد أن طباعة اسمه على الشيك أهم من مساعدتك على دفع فواتيرك في الوقت المحدد".

واتهم السناتور كريس مورفي، من ولاية كونيتيكت ، التي لديها حوالى 3500 حالة إصابة بفيروس كوفيد 19، الرئيس ترامب بأنه يضع نفسه "أولاً" و "أمريكا الثانية".

ونُقل عن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية قولهم إنه يجب تغيير رمز الكمبيوتر ليشمل اسم الرئيس.

ويجب طباعة الشيكات وإرسالها للتسليم بالبريد بداية من يوم الخميس.