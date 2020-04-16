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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "تجاوزت ذروة" تفشي فيروس كورونا، متوقعا رفع قيود الإغلاق في بعض الولايات الشهر الحالي.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه سيُعلن عن إرشادات جديدة بشأن تخفيف القيود يوم الخميس، بعد أن يتحدث مع حكّام الولايات.

وقال مخاطبا الشعب الأمريكي "نريد أن نسترجع بلدنا".

وسجلت الولايات المتحدة 637,716 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وأكثر من 30,826 ألف حالة وفاة.

وتعقيبا على سؤال حول سبب وجود هذه النسبة الكبيرة من الوفيات في الولايات المتحدة، اتهم الرئيس الأمريكي بعض الدول بالكذب بشأن حصيلة الضحايا.

وقال ترامب للمراسلين في البيت الأبيض يوم الأربعاء، إن "البيانات تشير إلى أننا قد تجاوزنا ذروة الإصابات الجديدة على مستوى البلاد".

وأضاف "على أمل أن يستمر ذلك، وسنستمر بإحراز تقدم عظيم".

Image caption ترامب يرى أن إعادة فتح الولايات سينقذ اقتصاد البلاد

وقال إن هذه التطورات "تضعنا في موقع قوي لإتمام إرشادات إعادة فتح الولايات".

وقد حددت إدارة ترامب، في وقت سابق، الأول من مايو/آيار، كموعد محتمل لإعادة فتح البلاد، لكن الرئيس قال إن بعض الولايات قد تتمكن من العودة إلى حالتها الطبيعية قبل ذلك الموعد.

وردا على سؤال عن مخاطر إعادة فتح البلاد في وقت مبكر جداً، قال ترامب "تقع حالات وفاة أيضا حاليا في الولايات حتى وهي مغلقة".

وخسر ملايين الأمريكيين وظائفهم بسبب إجراءات الإغلاق العام في أنحاء البلاد، وقد بلغت معدلات البطالة مستويات قياسية.