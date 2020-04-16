فيروس كورونا: إنقاذ جنين لممرضة حامل توفيت بعد إصابتها

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تمكن الأطباء في مستشفى بريطاني من إنقاذ جنين لممرضة كانت حاملا به وتوفيت بعد إصابتها بفيروس كوفيد-19.

وكانت الممرضة ماري أغيوا أغيابونغ، في الـ28 من عمرها، وكانت تعمل في مستشفى لوتون ودانستيبل الجامعي، حيث توفيت الأحد.

وقالت متحدثة باسم المستشفى إن الجنين "حالته جيدة جدا"، ولكنها لم تقدم أي معلومات أخرى.

وقد نقلت أغيابونغ إلى المستشفى في 7 أبريل/نيسان، وأكد فحص المستشفى لها أنها أصيبت بفيروس كوفيد-19، قبل يومين.

وقال مسؤول كبير في الهيئة الوطنية للتأمين الصحي إنها كانت "ممرضة رائعة، ومثالا عظيما لما نؤمن به".

وأضاف: "نقدم تعازينا الحارة لأسرة ماري ولأصدقائها في هذا الوقت الحزين".

ولا يزال زوج ماري في حالة عزل ذاتي، وقد أجري له هو أيضا فحص كوفيد-19.

وأثنى زملاء ماري عليها، في صفحة أسست على الإنترنت لجمع تبرعات لمساعدة أسرتها.

وبدأ نشر الصفحة صباح أمس الأربعاء، وبلغت التبرعات خلال تلك الساعات القليلة 4500 جنيه إسترليني.

وقال زميل سابق لماري إنها "ممرضة كرست حياتها للهيئة الوطنية للتأمين الصحي".

وكتبت زميلة أخرى عملت معها تقول: "كانت ماري زميلة لي، وقد عملنا معا لعدة سنوات. ويجدر بنا أن نرعى أسرتها، بعد أن كرست هي حياتها لعملها كممرضة".

وأضافت: "حان الوقت لكي نقدم لماري شيئا بسيطا، ولكنه كبير بالنسبة لعائلتها وقت احتياجها، نظير تفانيها وما أعطته لنا".