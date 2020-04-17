فيروس كورونا: أسود تأخذ قيلولة في حديقة في جنوب إفريقيا

مصدر الصورة RICHARD SOWRY/KRUGER NATIONAL PARK Image caption أسود نائمة في حديقة برية في دولة جنوب إفريقيا

كانت الحيوانات لتلاحظ، عاجلا أم آجلا،غياب البشر، وبالفعل استفادت الأسود في حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا من هذا الأمر.

كان حارس الحديقة، ريتشارد ساوري، يجوب في دورية، يوم الأربعاء، عندما التقط صورا لمجموعة أسود نائمة على طريق، غالبا ما تكون مزدحمة بالسيّاح.

لكن حديقة كروغر كانت قد أغلقت أبوابها، منذ 25 مارس/آذار، بسبب إجراءات الإغلاق المرافقة لوباء كورونا، مثلها مثل غيرها من الحدائق البرية.

لكن الحراس عادة ما يرون الأسود منتشرين في الطرقات في أوقات المساء فقط.

مصدر الصورة RICHARD SOWRY/KRUGER NATIONAL PARK Image caption إحدى اللبؤات النائمة في عمر ال 14

كيف التقطت تلك الصور؟

باعتباره حارسا في واحدة من أكبر المحميات في أفريقيا، لدى السيد ساوري مهام أساسية؛ لذا واصل العمل أثناء فترة الإغلاق، لتفقد المحمية وإبعاد الصيادين.

وأثناء تجواله، ظهيرة يوم الأربعاء، لاحظ مجموعة الأسود على الطريق أمامه فاقترب منهم، من على بعد خمسة أمتار، ليرى هذا المشهد غير المألوف.

التقط الصورة بهاتفه المحمول، ولم يبدُ على الأسود الامتعاض؛ إذ كان معظمهم غارقين في النوم.

وعلق الحارس على ذلك قائلا: "الأسود معتادة على رؤية البشر داخل عرباتهم. الأسود، بالغريزة، تخشى البشر عندما يمشون لذا لم يكونوا ليسمحوا لي بالاقتراب منهم".

كانت أكبر اللبؤات ضمن المجموعة النائمة في عمر الـ 14، وهذا يعني "أنها مسنّة".

واعتاد السيد ساوري أن يرى الأسود نائمة في طرقات الحديقة فقط في ليالي الشتاء الباردة، لأن الزفت يحتفظ بالحرارة.

ولكن الحراس لا يريدون أن تعتقد الأسود أن الطرقات أماكن آمنة لها فقط لأنها خالية الآن.

مصدر الصورة RICHARD SOWRY/KRUGER NATIONAL PARK Image caption ما سبب نوم هذه الأسود على الطريق المعبد بدلا من العشب؟

كيف يؤثر الإغلاق على الحديقة؟

لا يعتقد ساوري أن للإغلاق تأثيرا كبيرا على سلوك الحيوانات، على الأقل حتى الآن. حاليا تجرأ عدد من الأسود والكلاب البرية على دخول ملاعب الغولف في الحديقة، وهذا كل ما في الأمر.

ويقول: "إن حديقة كروغر منطقة برية. كانت ولا تزال كذلك".

ويعرب ساوري عن شعوره بالسعادة لمشاركة الصور مع الناس غير القادرين على زيارة الحديقة الآن بسبب وباء كورونا، بالقول: "هذه أوقات صعبة على الجميع وهدفي إسعاد الناس".

وسجلت جنوب أفريقيا، حتى اليوم، وفاة 34 شخصا بسبب مرض كوفيد-19، في حين سجلت إصابة 2,506 أشخاص بالعدوى، لتكون بذلك أكثر الدول الأفريقية تضررا بالفيروس.

ويوم الأربعاء أعلن عن تمديد الإغلاق لمدة أسبوعين.

ويقول المسؤول الإعلامي للحديقة، إسحاق فالا: "الجميع يدرك أهمية الإغلاق، والحراس موجودون لأداء مهامهم المعتادة. المحافظة على البنية التحتية تتطلب قليلا من العمل، لذا فعندما نعيد افتتاح الحديقة لا نبدأ العمل من مرحلة الصفر".

وأضاف: "بالنسبة للأسود فهي غالبا ما تكون في الأدغال بسبب الازدحام، لكنها حيوانات حادّة الذكاء وهم يستمتعون الآن بحريتهم.. في حديقة تخلو من البشر".

ولكن لماذا تفضل الأسود هذا الطرق المعبدة على طراوة العشب؟

يوضح المسؤول الإعلامي: "ربما يكون السبب بسيطا وعائدا لكونها قد أمطرت ليلة الثلاثاء. كان الأسفلت أقل رطوبة من العشب في ذلك الوقت.. وكما تعلمون لا تجتمع هذه القطط الكبيرة مع الماء".