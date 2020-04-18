مصدر الصورة Getty Images Image caption رفعت مؤخراً بعض من القيود المشددة في مدينة ووهان

سجّلت مدينة ووهان الصينية التي شهدت بداية انتشار فيروس كورونا نهاية العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 50 % في عدد الوفيات بعد إضافة 1290 حالة.

وأصرّت الصين على عدم التستر على الرقم الجديد الذي عزاه مسؤولون إلى التقارير المحدّثة وإلى حالات الوفاة خارج المستشفيات.

ووجهت اتهامات سابقة إلى الصين بالتقليل من شأن حدّة تفشي الفيروس.

في ووهان، أمضى 11 مليون نسمة، شهوراً تحت قيود الإغلاق المشددة قبل أن تقرر السلطات مؤخراً تخفيف بعضها.

ورفعت التقارير الأخيرة من أرقام الوفيات في المدينة إلى 3869.

وكانت الصين قد أعلنت عن 8400 حالة مؤكدة لتأتي في المركز السابع عالمياً من حيث عدد الإصابات، بحسب جامعة جون هوبكينز.

وتأثّر اقتصاد البلد سلباً بشدّة في الربع الأول من العام وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

كيف تفسّر الصين ارتفاع عدد الوفيات؟

قال مسؤولون في مدينة ووهان في بيان الجمعة إن ارتفاع عدد الوفيات يعود إلى ورود معلومات جديدة من مصادر مختلفة، من بينها سجلّات السجون ومراكز الجنازات.

ولم تسجّل سابقاً حالات الوفاة خارج المستشفى جراء الفيروس مثل الأشخاص الذين ماتوا في منازلهم.

وجاء في البيان أن "التحقق من الاحصاءات جاء عقب جهود السلطات للتأكد من أن جميع المعلومات حول فيروس - 19 في المدينة، متاحة، شفافة ودقيقة".

وأضاف أن القطاعات الصحية أصيبت بالارتباك في البداية. وتمّ الإبلاغ عن حالات خاطئة وتمّ إغفال حالات أخرى. وأن نقص الاختبارات في المراحل الأولى مؤشر على أنه لم يتم التعرف على كثير من المصابين.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، إن عدد الوفيات الجديد جاء بعد "مراجعة شاملة" للبيانات المتعلقة بالوباء.

وقالت وزارة الخارجية في مؤتمرها الصحفي اليومي، إن الاتهامات بالتستر التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لا أساس لها من الصحة. وقال متحدث "لن نسمح بأي تستّر (للمعلومات)".

لماذا تثير الأرقام الجديدة في الصين القلق؟

ويأتي الإعلان عن الأرقام المنقّحة وسط تزايد المخاوف عالمياً، من أن تكون أعداد الوفيات الحقيقة في الصين، أقلّ من المعلن عنها رسمياَ.

كما أثيرت تساؤلات حول معالجة السلطات في بكين لأزمة الوباء في مراحله الأولى.

وكانت السلطات الصينية قد باشرت باجراء تحقيق حول التهاب رئوي سببه فيروس، بعد ظهور حالات حالات الإصابة الأولى في ووهان.