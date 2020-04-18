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حصل مواطن بريطاني على مبلغ أكثر من 58 مليون جنيه إسترليني إثر فوز بطاقة اشتراها بالجائزة الكبرى ليانصيب "يورو مليونز" الجمعة.

وأعلن هيئة "اليانصيب الوطني البريطاني" أنّ الفائز سيحصل على مبلغ قيمته 58,366,487.50 جنيه إسترليني (حوالي 73 مليون دولار أمريكي)، بعدما وافقت الأرقام التي اختارها الأرقام الخمسة الأساسية في السحب، فضلا عن الرقمين الإضافيين .

وانطلقت مسابقة يانصيب "يورو مليونز"، التي تشمل العديد من البلدان الأوروبية، في عام 2004، ويشارك فيها حاملو البطاقات من بريطانيا، فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، ايرلندا، البرتغال، لوكسمبورغ، سويسرا، والنمسا.

وجاءت الأرقام الرابحة في سحب يوم الجمعة على الشكل التالي: 16- 28- 32- 37- 45، إلى جانب الرقميين الاضافيين 1 و11.

ويأتي ذلك بعدما طالب فائز آخر باليانصيب من منطقة ساوث آرشير بتحصيل قيمة جائزته ضمن المسابقة ذاتها، بعد شهر من فوزه بها، وهي بقيمة 57.8 مليون جنيهاً استرلينياً.

وقال آندي كارتر، كبير المستشارين لشؤون الفائزين في "اليانصيب الوطني البريطاني"، إنّ فوز بريطاني جديد بالجائزة بعد فترة قصيرة من الفائز الأخير، "خبر عظيم". وحثّ كارتر الناس العالقين في بيوتهم جراء الإقفال التام على تفقّد أرقامهم على الانترنت.

وذكّر بأنّ الفائز "لديه 180 يوماً بعد تاريخ السحب للمطالبة بالجائزة"، أي أنّ حامل البطاقة لديه حتى يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لتسجيل فوزه والمطالبة بالجائزة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ستعادل ثروة الفائز ما يوازي ثروتي اللاعب سيرجيو أغويرو والمغني هاري ستايلز

وإذا كان الفائز فرداً - وليس مجموعة أشخاص اشتركوا في السحب معا - ستبلغ ثروته بعد تحصيل المبلغ ما يوازي ثروة المغني هاري ستايلز، ولاعب نادي "مان سيتي" الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، بحسب لائحة الأثرياء من "صنداي تايمز".

وفي غضون ذلك، أعلنت مجموعة "كاميلوت" المشغّلة لليانصيب في بريطانيا، أنّ الفائز بالسحب الماضي، العائد تاريخه إلى 17 آذار/مارس الماضي، تقدّم أخيراً بطلب لتحصيل جائزته.

وبحسب الشركة، سيمرّ الطلب بعمليّة تحقّق من صحّته، قبل الدفع. وعند التأكد من صاحب البطاقة، سيكون لديه الخيار بالكشف عن هويته، وعن سبب انتظاره شهراً كاملاً قبل المطالبة بالجائزة.