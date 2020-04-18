مصدر الصورة Buckingham Palace Image caption الملكة إليزابيث وجهت خطابا للأمة في أزمة تفشي كورونا

لن يشهد الثلاثاء المقبل تحية السلاح، بإطلاق طلقات مدفعية، احتفاء بمناسبة عيد الميلاد الـ 94 للملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا.

وقال مسؤول في قصر باكنغهام إن الملكة قررت أن ذلك لن يكون مناسبا في الوقت الراهن.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى خلال عهدها في الحكم المستمر منذ 68 عاما، التي لن تُؤدى فيها هذه المراسم، التي تقام عادة في حديقة هايد بارك وبرج لندن.

وقد تم بالفعل إلغاء موكب استعراض الألوان (موكب عسكري يشارك فيه فرسان عسكريون على ظهور الخيول) في يونيو/حزيران للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملكة.

وجاء هذا الإعلان بعد أن فرضت الحكومة قيودا على الحركة في بريطانيا لمنع تفشي فيروس كورونا، تتطلب من الناس البقاء في منازلهم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جرت العادة على إطلاق المدفعية في تحية السلاح في بعض المناسبات الملكية الخاصة

وأكدت الملكة، خلال عطلة عيد الفصح، على أهمية الحفاظ على الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي وتقييد الحركة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وقالت: "من خلال التباعد، نحافظ على الآخرين في أمان".

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وجاءت تلك الرسالة في أعقاب خطابها التليفزيوني إلى الأمة في 5 أبريل/نيسان الجاري، الذي أكدت فيه أن البلاد ستتغلب على الفيروس، وقالت للبريطانيين الذين يعانون الإغلاق العام: "سنلتقي مرة أخرى".

وقال القصر إن عيد ميلاد الملكة في 21 أبريل/نيسان لن يتم الاحتفال به بأي طريقة خاصة، مشيرا إلى أن أية مكالمات هاتفية أو محادثات بالفيديو ستجريها مع أسرتها ستظل سرية.

وكانت الملكة قد قطعت مهامها الرسمية بسبب أزمة فيروس كورونا، وتمكث حاليا مع دوق أدنبره في قلعة وندسور.