رئيس وزراء ليسوتو المتهم بقتل زوجته ينشر الجيش في الشوارع

مصدر الصورة Molise Molise Image caption مثل رئيس الوزراء توماس تاباني (يسار) وزوجته الجديدة ميسية (إلى اليمين) في المحكمة معاً في فبراير/شباط

نشر رئيس وزراء ليسوتو، المتهم بقتل زوجته المنفصلة عنه، الجيش في الشوارع "لاستعادة النظام".

واتهم توماس تابان في خطاب تلفزيوني، عناصر إنفاذ قانون لم يقم بتسميتهم، بالسعي إلى تقويض الديمقراطية.

ويأتي القرار بعد يوم واحد من حكم المحكمة الدستورية ضد قراره بتعليق البرلمان.

وقاوم رئيس الوزراء حتى الآن الضغط للاستقالة بسبب مقتل زوجته السابقة ليبوليلو تاباني في عام 2017.

وخاض رئيس الوزراء إجراءات طلاق مريرة مع زوجته السابقة عندما قتلت بالرصاص قبل ثلاث سنوات.

وبعد ذلك بشهرين، تزوج ثابان من زوجته الحالية، التي كان يعيش معها حين قتلت زوجته الأولى.

ووجهت إلى الزوجة الجديدة اتهامات بالقتل في فبراير/شباط، ثم أطلق سراحها بكفالة.

وقد جادل محامو تابان بأنه يجب أن يكون محصناً من المقاضاة كرئيس للوزراء ولا يمكن اتهامه بالقتل. وقد أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا، التي ستؤدي دور المحكمة الدستورية للنظر في إمكانية مقاضاة تابان.

وكان رئيس الوزراء البالغ من العمر 80 عاماً قال في وقت سابق إنه سيتنحى في يوليو/تموز، مقاوماً ضغوط حزبه عليه لترك منصبه على الفور.